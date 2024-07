Ahora reclutan niños y niñas en TikTok y Facebook 

El reclutamiento de menores en el país está en cifras escandalosas; por eso es urgente una actuación coordinada de las autoridades y las redes sociales. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

La Defensoría del Pueblo determinó que los niños, niñas y adolescentes del suroccidente colombiano están en riesgo extremo de ser reclutados. Esto, en el marco de un informe de inteligencia, revelado por El Colombiano y El Tiempo, que demuestra cómo las redes sociales, en especial TikTok, se han convertido en una herramienta esencial para perfilar a los menores de edad vulnerables y atraerlos a las organizaciones criminales con la promesa de sueldos altos. Las víctimas se cuentan en más de un centenar, aunque las cifras son imprecisas, y lo más angustiante es que las autoridades no parecen tener mecanismos para intervenir en esos procesos y el Estado no controla todo el territorio. Las redes sociales necesitan hacer un mejor trabajo de moderación del contenido disponible, sin vulnerar, claro, la libertad de expresión.

La Policía habla de 101 menores de edad reclutados por grupos armados al margen de la ley este año, pero la Defensoría del Pueblo ha contado 159 casos. Sea cual sea la cifra exacta, la situación es escandalosa. Mientras el Gobierno nacional adelanta sus múltiples diálogos de paz, las organizaciones criminales se aprovechan de la desigualdad en el país y la pobreza de las zonas rurales para incorporar a niños, niñas y adolescentes a sus filas. Ya no son tantos los casos de secuestros forzosos, sino que son engañados con promesas de sueldos elevados y un futuro próspero.

En este proceso, TikTok en particular se ha convertido en pieza clave. Debido a su gran uso en todo el país, especialmente en los colombianos más jóvenes, las organizaciones criminales lo utilizan para difundir su propaganda. Como explicó El Colombiano con base en el informe de inteligencia de la Policía al que tuvieron acceso: “Fueron identificadas 63 cuentas desde las que estarían reclutando menores. Estas cuentas, algunas hasta con 231.000 seguidores y 2,6 millones de interacciones, utilizan imágenes y videos para hacer llamativas las actividades bélicas y el cultivo de coca, además de incentivar a los menores con prendas de uso exclusivo militar”.

El problema es que está funcionando y las redes sociales no parecen tener herramientas para evitarlo. La moderación del contenido de la plataforma de ByteDance es conocida por su opacidad, sus reglas aplicadas de manera arbitraria y la dificultad de coordinarse con las autoridades. Por eso, es necesario que haya un cambio en los mecanismos de denuncia y, sobre todo, en la disposición de la aplicación por perseguir el contenido problemático. La cooperación con la Policía necesita fortalecerse, para evitar que más niños, niñas y adolescentes caigan en las trampas.

A medida que se recrudece la violencia en el país, los menores reclutados entran a espacios de explotación. No solo por el hecho de que tienen que realizar trabajos inhumanos e indignos, sino porque sus vidas están en riesgo constante. No es coincidencia que los más afectados sean los menores en zonas rurales, donde hay menos oportunidades y la pobreza no les deja muchas opciones. Se trata de un acto cruel: a las personas más necesitadas es a las que fuerzan a entrar al mundo del crimen.

Colombia no puede tolerar el reclutamiento de menores. Es un crimen de guerra y una de las peores bajezas que pueden cometer los grupos armados al margen de la ley. Es momento de contrarrestar la publicidad dañina con acciones concretas.

