Aumentan las tácticas de intimidación

El periodismo valiente de Cecilia Orozco sabemos que seguirá firme, pero este tipo de actos no pueden tolerarse. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Quieren aterrorizar y silenciar al periodismo independiente e incómodo en Colombia. Nada nuevo, por supuesto, en un país que acostumbra a ver la crítica y la vigilancia al poder como una amenaza para los poderes ilegales, pero en todo caso profundamente preocupante porque hace tiempo que vienen en aumento las tácticas de intimidación. A Cecilia Orozco Tascón, directora de Noticias Uno y columnista de este diario, la siguió un carro fúnebre a la salida de su trabajo con el claro objetivo de intimidarla. Nos unimos al rechazo vehemente a estos hechos, que merecen investigaciones efectivas de las autoridades y explicaciones del Grupo Renacer, que ha sido evasivo sobre por qué el carro perseguidor también fue encontrado en una de sus sedes, según reportó el noticiero.

Orozco Tascón es una de las periodistas más reconocidas en Colombia debido a su trabajo de investigación y vigilancia a los poderosos. Su voz aguda y crítica ha incomodado al poder nacional y regional, pues no hay temor en sus palabras ni condescendencia en sus denuncias. Durante años, Noticias Uno ha sido un espacio de periodismo independiente que ha destapado entramados de corrupción, involucrando a altas esferas del poder político y mostrando la cara oculta de personajes que se pavonean por las instituciones nacionales con máscara de seres impolutos y rectos. Reconocido por los India Catalina, el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y los premios del Círculo de Periodistas de Bogotá, Noticias Uno, bajo la dirección de Orozco Tascón, es un valioso ejercicio de contrapoder en defensa de la democracia colombiana.

Su trabajo en El Espectador la ha convertido, además, en una de las columnistas más leídas del país. Ese espacio se lo ganó a pulso y gracias a la valentía de sus denuncias, que ponen el dedo en la llaga del debate nacional. Sus entrevistas para este periódico son también fuente de primicias, siempre buscando darles voz a los personajes que incomodan por su visión crítica y haciendo preguntas que ayudan a entender los tejemanejes del poder.

Entonces, es casi que un reconocimiento macabro al impacto de su labor que a Cecilia Orozco busquen intimidarla. Al cierre de esta edición no sabemos quién ordenó el seguimiento desde el carro fúnebre y las autoridades no han dado explicaciones, pero abundan las sospechas sobre personas incómodas con su periodismo. Lo ocurrido no puede quedar impune: no solo por proteger a la periodista y a todo el equipo de Noticias Uno, sino porque Colombia tiene que demostrar que es capaz de resguardar el periodismo independiente de cualquier tipo de amenaza e intimidación.

Por ejemplo, aunque el Grupo Renacer dijo no tener ningún tipo de contrato laboral con el conductor del vehículo, Noticias Uno pudo ubicar un carro con las mismas placas en una de las sedes de Bogotá de la funeraria. Exigimos que esta situación se explique y que las autoridades investiguen y encuentren a los responsables.

El periodismo valiente de Cecilia Orozco sabemos que seguirá firme, pero el año pasado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) registró 768 periodistas víctimas de agresiones por su trabajo. Por eso, este tipo de actos no pueden tolerarse.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.