¿BRICS o no BRICS?

La reciente reunión de los BRICS en Río de Janeiro, mecanismo de países del llamado Sur Global, cuyos fundadores fueron Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, dejó sinsabores en el campo político, pero buenas noticias para Colombia, que ya inició allí su proceso de ingreso al Nuevo Banco de Desarrollo (NBD). Este hecho constituye una importante fuente de ayuda al desarrollo, establece nuevos puentes con países como India o Egipto, entre otros, y, lo más importante, el ingreso al NBD no implica, necesariamente, pertenencia al mecanismo político. Este es un acierto del actual gobierno y, a mediano plazo, podrá traer recursos para importantes proyectos de infraestructura en el país.

Es importante reiterar, en medio de las presiones e imposición unilateral de aranceles por el presidente Donald Trump contra China y Brasil, entre otros países, que la pertenencia a este banco de desarrollo, que es una fuente alternativa de recursos frente al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, no tiene una implicación de carácter político. Por este motivo, criticar al Gobierno por decidirse a dar este paso, propuesto por José Antonio Ocampo como ministro al inicio de este gobierno, o, si se llegara a hacer desde Washington para actuar contra el país por motivos políticos, no reviste ninguna validez. Se trata de dos temas distintos, el político y el financiero, que no se deben juntar.

En un mundo incierto en transición, donde Estados Unidos adopta medidas arbitrarias, como el absurdo aumento de aranceles y la terminación de importantes programas de ayuda bilateral o multilateral, es esencial tener otras fuentes de financiación para el desarrollo. Los BRICS iniciaron un proceso alternativo en materia financiera que llevó a la creación del NBD, que comenzó a funcionar en 2015. Además de los cinco países iniciales, también son socios Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Se espera contar con 50 países en los próximos cinco años.

Tras diez años de su creación, el NBD ha demostrado su importancia y utilidad cuando los países del Sur Global quieren tener unas reglas financieras de juego más igualitarias y dentro del multilateralismo, frente al unilateralismo que desea imponer la Casa Blanca. En el mundo existen cerca de 500 bancos de desarrollo que apenas proveen el 30 % de los recursos necesarios. Este importante tema del faltante de recursos en materia de desarrollo fue mencionado en la reciente IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas, o Cumbre de Sevilla. Como señaló un experto, el país adquiere un seguro de acceso al financiamiento a mediano y largo plazo. Además, para un país como el nuestro, ampliar su cercanía y mercados con India y países como Sudáfrica y Nigeria ayuda en la diversificación del comercio.

Una vez Colombia haya cumplido con todos los pasos establecidos para el ingreso al nuevo banco, y se haga efectivo su aporte de capital inicial, deberá identificar proyectos de envergadura en materia de desarrollo para presentar ante el NBD, en especial en el campo de infraestructura, carreteras, vías férreas, metros, calidad de aire y aguas residuales. En este caso, podrían sumarse varios bancos de desarrollo para el financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), socios que conocen muy bien la región y pueden actuar como intermediarios privilegiados para el país.

De esta manera, sin entrar en el debate ideológico sobre la pertenencia a los BRICS, el país se asegura nuevas e importantes fuentes de acceso a recursos multilaterales esenciales para el desarrollo, que no deben estar supeditados a los vaivenes políticos.

