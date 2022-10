Sería un grave error que el Gobierno prefiriera ser combativo a conciliador. No es lo que el contexto en el que le tocó gobernar hoy demanda. Foto: El Espectador - Mauricio Alvarado Lozada

Al presidente Gustavo Petro y a varios de sus ministros les está faltando humildad para reconocer que al Gobierno del cambio le tocó una crisis global en la que no se puede improvisar ni mucho menos tirar por la borda las pocas anclas que mantienen en su sitio a la economía colombiana. Preocupa la abundancia de excusas fáciles, de ver enemigos donde solo hay críticas —la mayoría de buena fe—, de atrincherarse en apelaciones al “pueblo” y la voluntad popular, de congresistas oficialistas hablando con retóricas feroces contra los empresarios, los medios y cualquier persona que se atreva a cuestionar la devaluación del peso frente al dólar. Colombia necesita estabilidad, requisito clave para que se puedan realizar las reformas que pretende hacer el Gobierno y con las cuales ganaron las elecciones. En cambio el mandatario ha elegido seguir en una campaña de confrontación y estigmatización.

En un trino que se puede leer casi como una amenaza, Gustavo Bolívar, uno de los senadores más influyentes dentro del partido de gobierno, escribió: “Viendo cómo el establecimiento ataca a Petro, un hombre que está gobernando bien (...), entiendo por qué los países se vuelven como Venezuela”. Primero, usar “establecimiento” para referirse a las críticas que ha recibido, por ejemplo, la reforma tributaria es una manera de estigmatizar, de crear la idea de “ellos” contra “nosotros”. Segundo, ¿por qué la mención de Venezuela? ¿Está acaso el senador anunciando el advenimiento de un rompimiento institucional como el de ese país? ¿Así se enfrenta el tal “enemigo interno” del que habló el presidente Petro? Lamentable, por donde se le mire.

Incluso los miembros más sensatos del partido de gobierno, como el senador Iván Cepeda, empiezan a mostrar falta de reflexión. “Si el costo de buscar los grandes cambios que requiere la sociedad colombiana es la impopularidad y la incomprensión de las dificultades que ello supone, con gusto lo pagaremos con creces”, escribió. Les parece, entonces, que quienes ofrecen críticas simplemente “no entienden” la magnitud del trabajo que se está haciendo.

Tememos que quienes no están entendiendo el momento son otros. La constante ambivalencia del presidente Petro lo demuestra. Ataca a Estados Unidos, responde directamente a la oposición y a los periodistas, da discursos atrincherados en el sectarismo y luego, seguramente impulsado por el equipo del Ministerio de Hacienda, pasa a enviar mensajes que den tranquilidad a los mercados. No es tan sencillo. Lo que le queda a cualquier observador de buena fe es una actitud errática y descoordinada. Mala señal para un gobierno que no ha llegado siquiera a los primeros 100 días.

Tal vez el mejor ejemplo sea lo que ocurre con la explotación de combustibles fósiles. Esta semana en trinos idénticos, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, y el presidente Petro dijeron que se respetarán los contratos ya firmados. Importante aclaración que, sin embargo, no despeja la duda de qué pasará con los nuevos proyectos de exploración. Volvemos al principio: si Colombia no dependiera de esos ingresos para financiar todos sus proyectos sociales, vaya y venga que nos convirtiéramos de inmediato en un referente de la transición energética, pero mientras no haya un plan claro, en medio de una crisis global en buena parte provocada por las fuentes energéticas, abandonar el extractivismo es dispararnos en un pie. ¿Con qué se van a financiar las ambiciosas reformas que se han planteado? ¿Qué ocurrirá cuando se empeore el flujo de capitales? ¿Qué sucederá si el peso se sigue devaluando por encima de monedas equivalentes? Sería un grave error que el Gobierno prefiriera ser combativo a conciliador. No es lo que el contexto en el que le tocó gobernar hoy demanda. Ojalá enderecen el curso antes de provocar un desastre irreversible.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.