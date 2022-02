Cómo frenar a Vladimir Putin

Vladimir Putin sigue escalando la tensa situación en Ucrania. Es necesaria una respuesta más fuerte posible por parte de Occidente. / Fotografía: Markus Schreiber (AP) Foto: Markus Schreiber

El anuncio ruso de autorizar el ingreso en territorio que pertenece a Ucrania, para apoyar a los movimientos separatistas prorrusos que operan en dos provincias, constituye una abierta violación a las normas del derecho internacional y una afrenta contra los países europeos y Estados Unidos. El autócrata que gobierna Rusia ha hecho oídos sordos a los diálogos para encontrar una solución diplomática y ha ignorado todas las advertencias que se le formularon sobre las consecuencias que una acción de este tipo puede traer. La expectativa actual se centra en esperar cuál será el próximo movimiento de Moscú para agravar más aún el ya de por sí caldeado ambiente.

La decisión de Vladimir Putin de reconocer la independencia de las dos supuestas repúblicas autónomas de Donetsk y Lugansk, dos terceras partes de las cuales están en territorio de Ucrania, así como validar el envío de tropas allí lo ha hecho acreedor de sanciones por parte de Washington y Bruselas. Las tropas rusas, unos 200.000 soldados, se encuentran, por ahora, en las áreas bajo dominio de los rebeldes separatistas, un tercio de toda la región que busca su independencia de Ucrania. Aunque las sanciones tienen una gradualidad, en la medida en que se irán aplicando otras adicionales y más fuertes conforme aumente la gravedad de las acciones rusas, su efecto real no se dejará sentir sino a mediano y largo plazo. Putin continúa actuando con calculada precisión en cada uno de sus movimientos en el tablero de ajedrez de Europa central.

La comunidad internacional se mantiene expectante, pues este hecho pone a Europa en una situación parecida a lo que ocurrió en los meses previos a la Segunda Guerra Mundial. Aunque no se espera llegar a un escenario similar al de 1939, la declaración del presidente Joe Biden al anunciar las sanciones puede ser premonitoria de lo que sigue, y que se espera que no suceda: este es “el principio de la invasión de Ucrania”. Si el autócrata ruso se empeña en ingresar a territorio de Ucrania, los países occidentales no tienen otro tipo de respuesta que la de aplicar más sanciones, pues han dejado claro que no enviarán tropas a dicho país.

Así las cosas, la pregunta obligada es: ¿cómo detener a Putin y sus intenciones belicistas? La reacción inmediata de la Unión Europea y Estados Unidos ha sido la de imponer sanciones contra el gobierno, el Ejército y el aparato de propaganda del autócrata ruso, así como contra tres entidades financieras. Dentro de los sancionados se encuentran, entre otros, el ministro de Defensa, los comandantes en jefe de la armada, de la aviación y de las fuerzas aeroespaciales y el jefe de gabinete. Aunque de momento no se incluye al presidente ruso en estas, no hay duda de que será el siguiente en la lista si decide continuar con su arremetida. De esta manera, se busca aislar a Rusia de las finanzas occidentales, motivo por el cual no podrá acceder a préstamos de Occidente ni negociar una nueva deuda. Alemania también suspendió el proyecto de construir el gasoducto Nord Stream 2, vital para este país.

Aunque el camino diplomático continúa abierto, el anuncio del Kremlin llevó a que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, cancelara una reunión prevista para hoy con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov. Putin ha expresado con anterioridad su deseo de volver al período de la Unión Soviética y ha manifestado que con la desintegración de la URSS su país quedó reducido y está amenazado por los países europeos, más específicamente por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se encuentra en sus fronteras.

El presidente Biden dijo que “Moscú pagará un precio aún más alto si continúa por ese camino”, es decir ingresar al territorio ucraniano independentista y, en el peor de los casos, invadir todo el país. El próximo movimiento queda en manos de Moscú y Putin ha demostrado ser un muy hábil jugador de póquer.

