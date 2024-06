Constituyente sí, pero no, tal vez... ¡A gobernar! 

Desde que el Gobierno empezó a hablar de ‘poder constituyente’ no ha sido claro sobre lo que pretende. Y en medio de estas piruetas políticas, Colombia se sume en la incertidumbre. Foto: Juan Diego Cano

Al presidente de la República, Gustavo Petro, parece molestarle la confusión que él mismo y sus copartidarios producen y alimentan. En un discurso, en tono molesto, dijo al final de esta semana: “Yo no he hablado aquí de una asamblea constituyente, como repite una y otra vez la prensa”. Luego, aclaró a lo que se refiere es a “un poder constituyente”, aunque el mismo mandatario sí ha hablado en los últimos meses de la necesidad de una asamblea nacional constituyente. Mientras tanto, senadores y representantes del Pacto Histórico han planteado la necesidad de una reelección, o de extender el mandato uno o dos años, y exfuncionarios de su gobierno, como el excanciller Álvaro Leyva, han salido con la tesis peregrina de que el Acuerdo de Paz exige ir a una constituyente para garantizar su cumplimiento. ¿El problema, entonces, es escuchar lo que dicen y tratar de descifrar lo que buscan mientras se olvidan de cumplir las funciones para las que fueron elegidos?

En marzo, el presidente Petro fue claro. Dijo que si los congresistas “no están a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó y ordenó, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente”. Más claro no puede ser, por lo que es extraño que ahora el presidente insista en que no ha hablado de una asamblea constituyente. El problema de fondo, más allá del olvido presidencial de sus propias palabras, es que desde que el Gobierno empezó a hablar de “poder constituyente” no ha sido claro sobre lo que pretende y sus aliados no ayudan a esclarecerlo. Y en medio de estas piruetas políticas, Colombia se sume en la incertidumbre.

Por ejemplo, Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico, dijo: “Somos muchos de los activistas los que queremos una reelección (del presidente Petro), y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo”. En seguida, el representante a la Cámara, también del Pacto Histórico, David Racero escribió: “Yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato uno o dos años más…”. En un video en el que dice que ha intercambiado ideas con el presidente Petro, el excanciller Leyva dijo que el acuerdo nacional que menciona el Acuerdo de Paz implica una constituyente por tratarse de un compromiso unilateral del Estado colombiano. Sobre los dos primeros, Petro dijo que no le interesa la reelección; sobre lo del excanciller, dijo que tiene razón, pero que no es esa su intención. Sin embargo, ya vimos que, en este tema, como dice una cosa dice luego la otra.

Es evidente que el Gobierno está frustrado con su incapacidad política en el Congreso y con la baja popularidad presidencial, pero la solución no es una constituyente. Eso abre la puerta a que perdamos los avances de la Constitución de 1991 y a profundizar más la división. Con todo, si eso es lo que pretende el mandatario, hay una manera sencilla de resolver la confusión nacional: utilizar las vías legales. Eso no se consigue malinterpretando el Acuerdo de Paz ni dando vueltas por el país hablando de “poder constituyente”, sino cumpliendo la Constitución.

No dejan de ser curiosos los ecos que toda esta situación produce del gobierno de Álvaro Uribe Vélez: un presidente diciendo que tiene una “encrucijada del alma”, mientras su subalternos dicen que el “pueblo” está pidiendo reelección o cambiar la Constitución para aterrizar lo que se eligió en las urnas. Vueltas extrañas que da la historia nacional.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

