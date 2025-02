Donald Trump agrede al mundo entero

La ayuda humanitaria de los Estados Unidos, junto con su rol clave en organizaciones multilaterales, es una gran pérdida en un momento crítico para el planeta. Foto: AFP - ASHRAF SHAZLY

Donald Trump quiere destruir el mundo multilateral que los Estados Unidos ayudaron a construir. El problema es que, más allá de sus caprichos individuales, el planeta entero pierde cuando se claudica en un liderazgo que ha sido clave para millones de personas. Separarse del Acuerdo de París, salirse de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y parar los miles de millones de dólares de ayuda humanitaria que se reparten cada año va a cobrar vidas, causar más inestabilidad, reducir las capacidades de enfrentarnos a una nueva pandemia y dejar un vacío de liderazgo que otros regímenes autoritarios querrán llenar bajo sus propios términos. Es mucho lo que perdemos ante la ausencia de la generosidad de una nación que ha sido fundamental en la construcción de instituciones en los países más vulnerables.

El desmantelamiento de la participación de los Estados Unidos en las organizaciones multilaterales causará un desastre global. Renunciar a la ayuda directa que ha dado durante décadas va a cobrar vidas. Literalmente. Por ejemplo, con la decisión de suspender los recursos de USAID, se afectaron programas contra el VIH/sida en 55 países. Los resultados son nefastos. Según Christine Stegling, subdirectora ejecutiva del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida), sin los recursos que da Estados Unidos “se produciría un aumento del 400 % en las muertes por sida”; es decir, 6,3 millones de personas podrían morir en los próximos cuatro años. Para dimensionar el impacto que tiene la ayuda del país del norte, 20 millones, de los 30 millones de personas que viven con VIH en el mundo, dependen del dinero que gira Estados Unidos para su tratamiento.

Históricamente ha sido así. El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, dijo que esto “podría hacer que el mundo volviera a los años 1980 y 1990, cuando millones de personas morían de VIH cada año en todo el mundo, muchas de ellas en los Estados Unidos”. Cuando estamos tan cerca de una cura definitiva, es irresponsable suspender la ayuda.

El problema es mucho mayor. Hay tratamientos contra la tuberculosis que ya se pagaron pero no se han podido distribuir; hay acompañamientos en poblaciones vulnerables que se quedaron sin funcionarios. Al salirse de la OMS, se deja de compartir información médica imprescindible. En la próxima pandemia se va a necesitar fortalecer los espacios multilaterales, no cerrar la puerta. El presidente Trump también está considerando salirse de otras organizaciones de la ONU e incluso ha jugado con la idea de abandonar la organización por completo. Su idea de “Estados Unidos primero” se está convirtiendo rápidamente en “Estados Unidos a solas”.

No se trata de pedir que los Estados Unidos se encarguen de todos los problemas del mundo, sino de reconocer que las organizaciones multilaterales, en su mejor versión, ayudan a mantener la paz y construir desde la solidaridad. La pandemia nos demostró que no hay problemas locales: en salud, lo que afecta a una persona afecta a miles de millones. Lo mismo se puede decir de la desigualdad, la emergencia climática y tantos retos que enfrentamos. Aislarnos no es la solución. Mucho menos justificar atrocidades, como la propuesta de “solucionar” el genocidio en Gaza desplazando a los palestinos y convirtiendo la región en una riviera. Donald Trump delira, pero sus actos tienen consecuencias serias para el mundo entero.

