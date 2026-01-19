Donald Trump contra el mundo

Si la paz mundial está en juego, se debe a que Estados Unidos y su poderío militar y económico están liderados por una persona que no respeta la democracia. Foto: EFE - SHAWN THEW

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Donald Trump celebró la víspera de su aniversario como presidente de los Estados Unidos buscando extorsionar a sus principales aliados. Tras meses hablando de su deseo de “comprar” Groenlandia, en su cuenta de Truth Social envió un ultimátum: si no le cumplen el capricho, la Unión Europea enfrentará agresivos aranceles para poder vender sus productos dentro de los Estados Unidos. Esto ocurre después de que varios países remitieran delegaciones militares a Groenlandia para enviarle un mensaje de unión y rechazo a la Casa Blanca. En medio de esta presidencia imperial, los arrebatos del mandatario estadounidense están desarmando las alianzas históricas y sembrando zozobra entre los países que caen en la órbita de su atención.

Hace unos días, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, fue contundente: “Si tenemos que elegir entre los Estados Unidos y Dinamarca en este preciso momento, elegimos Dinamarca. Algo debe ser claro para todo el mundo: Groenlandia no quiere ser propiedad de los Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por los Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de los Estados Unidos”. Por su parte, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, condenó lo que ha sido “una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano”. Dinamarca es uno de los miembros fundadores de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y ha sido un aliado de Estados Unidos, enviando soldados a las guerras iniciadas por ese país en Irak y Afganistán.

La Casa Blanca ha dicho que su interés por Groenlandia responde a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Su ubicación geográfica, entre ese país y el Ártico, la convertiría en objetivo de Rusia y de China. Lo extraño es que, bajo los tratados actuales entre los Estados Unidos y Canadá, el Gobierno Trump podría enviar todas las tropas que quisiera a Groenlandia. Eso no es suficiente. “Estados Unidos necesita tener la propiedad... la OTAN debe entender eso”, dijo Trump. La posición ha sido tan inamovible que una reunión de alto nivel celebrada la semana pasada terminó sin poder llegar a acuerdos y con Dinamarca buscando ayuda en sus socios europeos, los que decidieron hacer presencia militar en Groenlandia para enviar un mensaje.

La respuesta de Trump, por supuesto, fue la hostilidad. “Hemos subsidiado a Dinamarca y a todos los países de la Unión Europea durante muchos años al no cobrarles aranceles o pedirles otra forma de remuneración. Ahora, después de siglos, es momento de que Dinamarca nos pague. La paz mundial está en juego”, escribió. Por eso anunció un arancel adicional del 10 % a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, que puede subir al 25 % a menos que “se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”. El Reino Unido ya tenía un arancel del 10 % y la Unión Europea uno del 15 %, por lo que esta sanción es un golpe directo a sus economías y sus exportaciones.

Si la paz mundial está en juego, se debe a que Estados Unidos y su poderío militar y económico están liderados por una persona que no respeta la democracia, las alianzas históricas ni los derechos de los demás países. Hace unos días, Canadá anunció que reforzará sus lazos comerciales con China. Lo propio están haciendo otras democracias liberales que se ven abandonadas por EE. UU., las que han sido sus principales socios. Entre capricho y capricho, el presidente Trump cree que está mostrando fuerza, pero está condenando a su país a quedarse cada vez más aislado. El precio lo paga el mundo entero.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.