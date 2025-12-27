Donald Trump tuvo una Navidad violenta

Estados Unidos está interviniendo en un conflicto que no comprende y que pretende solucionar sin una estrategia clara. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Donald Trump, presidente estadounidense, tuvo una Navidad violenta. Además de autorizar el bombardeo de Sokoto, una región de Nigeria, con más de una docena de misiles Tomahawk, publicó más de 100 mensajes en la red social Truth. En ellos, atacó a migrantes somalíes, pidió la deportación de una congresista, republicó pedidos para que encarcelaran a sus oponentes, criticó a varios comediantes que tienen programas de televisión y dijo que el caso Epstein era un fraude. El presidente, atrapado por su falta de popularidad, es cada vez más errático.

Hace un mes y medio, el presidente Trump amenazó a Nigeria. Dijo que si el gobierno de ese país “sigue permitiendo el asesinato de cristianos, los Estados Unidos van a detener inmediatamente todo el apoyo a Nigeria, y muy probablemente entremos al país, con armas en mano... si atacamos, será rápido, feroz y dulce”. Luego, durante la celebración de la Navidad pasada, anunció que “los Estados Unidos lanzaron un ataque poderoso y letal contra terroristas basura del Estado Islámico en Nigeria” y dijo que el grupo estaba “atacando ferozmente, principalmente, a cristianos inocentes”.

Solo hay dos problemas: tanto el gobierno de Nigeria como observadores independientes niegan que los cristianos estén siendo particularmente perseguidos en ese país y, además, el grupo con influencia en la zona bombardeada no parece tener lazos claros con el Estado Islámico.

Varios miembros del Gobierno Trump han dicho que hay un “genocidio” contra cristianos en Nigeria, pero los datos no lo respaldan. De hecho, Sokoto, la región atacada, es de mayoría musulmana, población que es la principal afectada por los grupos terroristas. Estados Unidos está interviniendo en un conflicto que no comprende y que pretende solucionar sin una estrategia clara. ¿Será que Trump está buscando ganar puntos con su base cristiana en su propio país? No sería extraño.

Cuando el presidente estadounidense anunció originalmente su amenaza contra Nigeria, la respuesta de ese país fue vehemente. El ministro de Información dijo que “el cristianismo no está en peligro ni es marginalizado en Nigeria”. Es cierto. Según datos de Pew Research que retoma The New York Times, Nigeria tiene la población cristiana más grande de África, con más de 90 millones de personas practicando esa fe. Lo que también tiene es una democracia frágil, grupos armados al margen de la ley y un Estado a menudo secuestrado por la corrupción.

Lo que estamos viendo, entonces, es a un presidente estadounidense frustrado por su gobierno ineficaz y utilizando de manera irresponsable su Ejército: un peligro para el mundo entero.

