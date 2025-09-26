Arte en las calles para vivir a Bogotá

La experiencia de la Bienal de Arte y Ciudad BOG25, que comenzó el pasado 20 de septiembre y correrá hasta el 9 de noviembre, nos ha ayudado a recordar para qué es una ciudad. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

¿Para qué es una ciudad? Es una pregunta que suele olvidarse en medio de las conversaciones sobre política pública. Nos concentramos en los casos de corrupción, en la tasa de desempleo, en la movilidad que consume horas de las personas en trancones interminables o en medios de transporte que no piensan mucho en la dignidad. El debate nacional polarizado se distrae con los apellidos de los políticos, con grandes preguntas sobre impuestos y presupuestos. Todas esas, por supuesto, son necesidades, pero nos distraen de algo esencial: una ciudad es para vivir, no solo para sobrevivir. Las calles son una experiencia comunitaria; los espacios son públicos precisamente porque están llamados a convocarnos a todos para encontrarnos allí, para reconocernos y, en la mejor versión, para construir un bienestar compartido. Por eso la experiencia de la Bienal de Arte y Ciudad BOG25, que comenzó el pasado 20 de septiembre y correrá hasta el 9 de noviembre, ha causado una reacción tan positiva en quienes habitan Bogotá. Nos ha ayudado a recordar para qué es esta ciudad.

María Wills Londoño, quien forma parte del equipo curatorial, lo explicó así: “Creo que lo principal de la Bienal es que queremos transmitir esa necesidad de goce y disfrute en estos espacios de encuentro. Estamos muy aislados, los públicos no están llegando al arte o lo están consumiendo a través de pantallas, y creemos profundamente en un arte que se proyecte desde el goce y el ocio”. Por eso el tema de la Bienal es la felicidad, entendida en sentido amplio e incluso cuestionada, también como una invitación para romper con la idea de que en Colombia solo se puede hacer arte sobre la violencia. Jaime Cerón, otro de los curadores, se lo dijo a El Espectador en entrevista: “Hay una lectura recurrente que asocia al gran arte de nuestro país con el conflicto armado, y lo plantea como un acto de vida o muerte. Nosotros quisimos mantener esa vitalidad, pero examinarla desde el otro extremo, para salirnos del ‘lado oscuro de la fuerza’”. Junto con los otros curadores, José Ignacio Roca, Cristina Lleras y Elkin Rubiano, la propuesta que les hicieron a los artistas colombianos e internacionales fue un éxito. También es una apuesta por encontrarnos en las calles de esta Bogotá tan a menudo vilipendiada.

El proyecto, que fue impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD), reconoce lo que ya sabíamos pero necesitaba consolidarse: Bogotá es un referente del arte en Latinoamérica. La capital del país tiene una ya larga historia de ser un espacio de creación y convocatoria, de colaboración y de crítica. La Bienal, como dijo el curador Roca, “convierte en museo temporal a una ciudad y concentra a muchísimos artistas para luego difundir sus obras a un público más amplio”. Son más de 200 artistas de 12 países distribuidas en 21 sedes de la ciudad, todas de acceso gratuito. La inversión de los recursos públicos ayuda a que más personas puedan tener contacto con las obras, a que el arte no se quede en una élite o en un mercado que es valioso, pero a menudo inaccesible. Tiene razón Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, al decir que “la Bienal no era una idea, era una necesidad”, y que “Colombia necesita tener nuevas y mejores conversaciones, y el arte posibilita eso”.

La primera conversación pasa en la mente de cada persona mientras transita las calles para llegar a las obras. ¿Para qué es una ciudad? Para la felicidad a través del arte, responde la Bienal. Es una respuesta que vale la pena apoyar.

