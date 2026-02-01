Logo El Espectador
Cita Petro-Trump: no es hora de provocaciones

01 de febrero de 2026 - 05:00 a. m.
Esperamos que el presidente Petro sepa comprender que su presencia en la Casa Blanca es en representación de un país entero frente a un aliado volátil pero necesario.
Foto: Archivo Particular
La reunión de esta semana entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su contraparte en los Estados Unidos, Donald Trump, es esencial para la estabilidad y el futuro de Colombia. Se trata de un logro diplomático para una Casa de Nariño que estuvo tres años entre la hostilidad y una guerra fría con Washington, pero los pasos andados pueden estropearse si el mandatario colombiano cae en la trampa de la impulsividad o las provocaciones. Esperamos que sepa comprender que su presencia en la Casa Blanca es en representación de un país entero frente a un aliado volátil pero necesario. No es momento para grandes gestos ni, mucho menos, para pretender obtener puntos con fines electorales.

Desde el inicio de su presidencia, Gustavo Petro ha buscado posicionarse como un líder con reconocimiento global. Sus discursos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas han propuesto visiones ambiciosas del futuro de la humanidad y, con eso, ha conseguido reconocimiento en ciertos sectores de la población de distintos países. Sin embargo, su política exterior ha sido errática. No hay que ir muy lejos: en la región, la actitud del mandatario ha sido ambivalente entre denunciar de manera firme atropellos y tener posiciones pasivas ante regímenes como el de Venezuela. Sus publicaciones sobre elecciones y eventos en otros países, como ocurrió con Chile y con Perú, han tensionado las relaciones diplomáticas. Ante la falta de posturas coherentes y planes bien trazados, el presidente Petro se siente más cómodo tirando línea desde su cuenta de X.

Con Estados Unidos las crisis han sido autoinfligidas. Ya hace un año, con diplomacia, funcionarios suyos lograron apagar el fuego de una de las primeras peleas con Trump para evitar sanciones arancelarias. Pero después de la Asamblea General en la ONU, el presidente Petro salió a las calles de Nueva York, micrófono en mano, a sugerir que los militares estadounidenses deberían desobedecer órdenes si las consideraban ilegales. Desde ese acto inamistoso, las relaciones con la administración de Trump empeoraron, con varias retaliaciones desde la Casa Blanca.

No somos ingenuos: hemos denunciado abusos por parte de la administración Trump y sabemos que lidiar con su gobierno es un reto para todos los países del mundo. Sin embargo, por eso mismo, el presidente Petro debe recordar que su objetivo es manejar las relaciones internacionales de la mejor manera en beneficio de Colombia. Eso no significa estar de acuerdo en todo lo que hace la administración Trump, sino encontrar puntos en común y trabajar en los objetivos donde puede haber cooperación. Algo similar, guardadas proporciones, a lo que hizo el alcalde progresista de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando fue a la Casa Blanca y logró aliviar la presión de Washington sobre su ciudad, gracias a la diplomacia y sin ceder en las líneas vitales del programa bajo el cual fue elegido.

El presidente Petro lo sabe hacer bien, pues ha podido manejar relaciones con países autoritarios como China, cuya única queja ha sido por el déficit comercial con Colombia.

Actuar con prudencia y estatura presidencial no es falta de valentía, sino inteligencia para el beneficio de todos los colombianos. Para tratar de volverse inolvidable y los simbolismos tendrá otros momentos, especialmente cuando sea expresidente. Por ahora, el objetivo de esta reunión de alto nivel es claro: aliviar la presión sobre Colombia y llevar las relaciones con nuestro aliado principal de la mejor manera posible en estos tiempos tan complejos.

MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 30 minutos
Le va a ir mal. Un vicioso de tiempo completo no puede reprimirse en su mala vida. Va llegar enguayabado o peor, borracho y drogado como acostumbra. Se va a poner a decir las pamplinas y mentiras que acostumbra y va a salir peor de lo que entró en la Sala Oval.
carlos olivares(23084)Hace 37 minutos
Petro le hablara a un anciano decrépito,enfermo,demente , que se duerme y despierta gritando incoherencias,rodeado de súbditos que le lavan el culo cada que se caga,por cierto muy seguido. Realmente es un salto al vacío tratar de tener una charla con ese loco naranjado.
Michael Myers(apgw0)Hace 39 minutos
El funcionario gustavo féretro no giene gobierno de sí mismo ni de su lengua. Tampoco tiene control de sus aberraciones ni decsus adicciones. Va errante y ruidoso como una cotorra chavista sin importarle lo que sucede a su alrededor. Ni enguayabado se arrepiente de sus cagadas. Sería todo un logro que la canciller doña rosa chancleta lograse algo de prudencia y sobriedad en él.
Victor Llanos(61349)Hace 43 minutos
El mundo ha entendido que exigir respeto es fundamental, está pasando con los países europeos y con Groenlandia, pasa con china con Méjico con Brasil con Canadá ... Etc sus líderes han exigido respeto y proporcionalidad, igual está pasando al interior de USA con las redadas de inmigrantes, si Petro no hubiese exigido respeto, y valentía, ya nos hubieran bombardeado, que es lo que quieren los uribistas y sus amigos fascistas, Petro debe permanecer firme y diplomático, no arrodillarse
Atenas (06773)Hace 53 minutos
“Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra”, reza el humillado y triste clamor del director al pie de c/editorial desde hace años; y así, con tan pandos editoriales como este, habrá de pasar quizá un par de años más mientras se apaga por consunción propia, es el precio de su marcado petrismo:El pecado trae aparejada la pena.¿Pa qué le pide peras al olmo q’ ya está muerto?Más hizo el cura en su sermón antier según Semana:”Vulgar payaso” lo llamó.Atenas
