Colfuturo y la agresividad del presidente

Para no perder la costumbre, el gobierno del presidente Gustavo Petro termina el año dando a las patadas un debate importantísimo sobre cómo distribuir los recursos públicos en Colombia. La decisión de no financiar los créditos-beca de Colfuturo, que se tomó sin darle la oportunidad a la fundación que los administra de conversar con la Casa de Nariño, ha sido defendida en redes sociales por el mandatario y sus aliados con estigmatización, desinformación y franca condescendencia. Lo que es lamentable, pues en el fondo hay dos angustias que no se solucionan fácil: la brecha de desigualdad en el país y la falta de opciones incluso para los estudiantes más preparados para capacitarse en las mejores universidades del mundo.

Leer al presidente Gustavo Petro es creer que las personas más ricas del país se estaban robando la plata para la educación de los más pobres. En su cuenta de X escribió que “esta política, clásica dentro de la mentalidad de los banqueros que dirigen Colfuturo, es miserable”. Después agregó que “dar 90 doctorados al año con créditos no le sirve a Colombia. Solo los ricos pueden pagar esos créditos, los pobres terminan saliéndose de la carrera o suicidándose, como pasa en el Icetex”. También acusó a una congresista de “aporofobia” (odio a los pobres), y varios miembros del Pacto Histórico salieron a decir que la élite se aprovechó de la intermediación para obstaculizar la lucha contra la desigualdad. Según todo esto, la Casa de Nariño está siendo justiciera, por fin reivindicando a los colombianos más vulnerables. La realidad, por supuesto, es mucho más compleja y menos populista.

Entre 2007 y 2025, el 53 % de los créditos que asignó Colfuturo los recibieron personas de los estratos 3 y 4. ¿Esa es la élite del país? El gobierno Petro notificó a la clase media colombiana que son los “ricos de siempre”, lo que claramente no es cierto. Sí es verdad que hoy los estratos 5 y 6 tienen muchos más créditos que los 1 y 2, pero eso responde a una falla estructural del Estado colombiano. Que los estudiantes más preparados y con más opciones de entrar a las mejores universidades del mundo sean graduados de las universidades más caras no es culpa de Colfuturo. El Gobierno busca, como es habitual, la fiebre en las sábanas. Además, el programa no se creó para romper esa desigualdad, sino para solucionar una falla notable: las personas de estratos medios e incluso las de estratos altos no tenían cómo pagar maestrías y doctorados que cuestan cientos de miles de dólares.

Adicionalmente, los recursos que asignaba el Estado colombiano iban para asegurarse que esas personas que salieran regresaran a aportarle a la construcción de país. Como le explicó Jerónimo Castro, director de Colfuturo, a El Espectador: “Supongamos que escogemos a un estudiante de la Universidad Industrial de Santander para ir a un programa en Alemania. Él le pedía a Colfuturo USD 50.000. Entonces, nosotros desembolsábamos esos USD 50.000 de recursos propios y de los recursos del Gobierno. Aproximadamente, el 66 % eran recursos de Colfuturo, que eran crédito, y el 34 % restante tenían vocación de beca, en promedio. Pero, en realidad, lo que pasaba es que si el estudiante regresaba a Bucaramanga, y se volvía profesor de la universidad, podía convertir el 80 % del total en una beca”. Eso permitió que las regiones del país, el sector público y las universidades se llenaran durante años de personas educadas en los mejores lugares del mundo. Todo esto surgió gracias a donaciones del sector privado durante década y media. Pero el Gobierno no cuenta esa parte.

¿Olvidamos tan pronto el desastre que era Colciencias para administrar las becas? ¿Y el Ministerio de Ciencia, con tan mal desempeño, será ahora el estandarte? El presidente hace muchas promesas y utiliza un discurso incendiario para respaldarlo, pero solo demuestra que nunca le gustó construir sobre lo construido. El lamento de los estudiantes colombianos es la respuesta.

