Dejar morir La Rolita sería un error garrafal

El debate no solo debería ser cómo salvamos La Rolita, sino cómo la expandimos y replicamos su éxito para mejorar la calidad de todo el sistema. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Concejales de Bogotá: salven La Rolita. Sí, se trata de un proyecto de la administración pasada de Claudia López que se aprobó de manera inadecuada. Sí, hay dudas en la mesa sobre la idoneidad de haber vendido el 20 % de las acciones a Enel-Codensa. Sin embargo, se trata de una oportunidad como ninguna otra y muy difícil de repetir para empezar a modificar la manera en que se administra el transporte público en la capital. No se puede tirar por la borda un proyecto que genera agradecimiento en la comunidad, es sostenible ambientalmente y ayuda al Distrito a comprender mejor los precios de operación de todo el sistema.

En varias ocasiones, La Rolita ha tenido pronóstico reservado. Primero, una decisión con lenguaje bastante hostil del Tribunal Administrativo de Cundinamarca básicamente dijo que el Concejo distrital claudicó respecto a sus funciones y permitió que la administración de Claudia López creara una empresa mixta sin cumplir con los requisitos democráticos mínimos. Se trata de una falla enorme: por más beneficios que traiga un proyecto de este tipo, las leyes no se pueden saltar y menos la división de poderes. Segundo, cuando por fin la alcaldía de Carlos Fernando Galán presentó un proyecto de acuerdo para subsanar el error, la discusión se tuvo que aplazar por una denuncia penal de último momento del concejal Daniel Briceño, quien dice que hubo un delito en la venta de las acciones a Enel-Condensa. En términos prácticos, eso significa que ahora el futuro de la operadora se definirá en sesiones extra. Invitamos, no obstante, a que esto no sea una excusa para dejar hundir el proyecto.

Entendemos que ante tantos tropiezos la inercia política se incline a permitir que el proyecto muera. Eso sería un error garrafal. Gracias a que La Rolita es la primera operadora pública dentro del sistema Transmilenio, el Distrito puede tener información real sobre los costos, la manera de reducirlos, las formas de mejorar las tarifas y tomar acciones para que la calidad del servicio sea mucho mayor. Adicionalmente, es una oportunidad para que la Alcaldía y el Concejo impulsen maneras distintas de administración: los 195 buses son eléctricos, el 79 % de los trabajadores proviene de zonas como Ciudad Bolívar, Bosa, Soacha y Kennedy, y el 60 % de esos trabajadores son mujeres que históricamente han sido excluidas de la participación laboral en el sistema de transporte. Para las personas que viven en Perdomo (Ciudad Bolívar), La Rolita es el único medio de transporte público que tienen a la mano.

En esencia, hay un poder simbólico de La Rolita que nos parece el argumento más fuerte de todos: demuestra que la administración pública de un operador de transporte sí es viable. No solo eso; también, que se puede hacer de manera eficiente, reduciendo costos, garantizando sostenibilidad tanto financiera como ambiental, y mejorando la experiencia de los ciudadanos. En una ciudad donde transportarse sigue siendo tortuoso, ¿no es esta una gran manera de responder a las necesidades de las personas? El debate no solo debería ser cómo salvamos La Rolita, sino cómo la expandimos y replicamos su éxito para mejorar la calidad de todo el sistema. En una Bogotá sedienta de soluciones creativas, aquí hay una que podría unir a todos los sectores políticos. Es momento de demostrarlo.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.