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El Emisor central no debe servir a los caprichos del mandamás

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El Espectador
05 de abril de 2026 - 05:00 a. m.
Lo que deberían decir las publicaciones del mandatario, si fuesen sinceras, es que la mayoría del Banco no está de acuerdo con él y que en la Casa de Nariño no tienen tolerancia al disenso.
Lo que deberían decir las publicaciones del mandatario, si fuesen sinceras, es que la mayoría del Banco no está de acuerdo con él y que en la Casa de Nariño no tienen tolerancia al disenso.
Foto: Archivo Particular
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Las actitudes infantiles, pero temerarias del ministro de Hacienda, Germán Ávila, y del presidente de la República, Gustavo Petro, darían risa si no fuesen tan peligrosas para la democracia colombiana. Salirse de una junta directiva del Banco de la República solo por no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría, para luego plantear que existe una conspiración e insinuar que deben tomarse la junta del Emisor para manejarla a su antojo, muestra una incapacidad de diálogo y una falta de respeto institucional que traiciona las promesas de cumplir la Constitución que ambos hicieron al posesionarse en sus cargos. No conciben que alguien no esté de acuerdo con sus dogmas ni son capaces de reconocer que no todo lo justifica un mandato electoral, como si la Constitución vigente no tuviese legitimidad, como si el sistema de pesos y contrapesos no existiera para evitar abusos de un Ejecutivo envalentonado y arrogante. Es momento de bajar la cabeza y reconocer el gravísimo error del ministro.

Sabemos que el presidente Petro no está de acuerdo con la política de tasas de interés que ha adoptado el Banco de la República y que ha impedido un alza desbordada de precios. Sin embargo, el diseño del Banco Central no es para darle gusto a quien ocupe la Casa de Nariño. Le otorga un espacio, sí, en representación del ministro de Hacienda, pero el objetivo de los otros seis miembros es actuar de manera independiente, así hayan sido nominados por el Ejecutivo. Lo que le sorprende al mandatario es que haya personas que no están de acuerdo con él y sus políticas en cumplimiento de su función. Su más reciente berrinche es común: los presidentes que se sienten populares han chocado siempre con un Banco cuya misión es mantener la estabilidad, sobre todo en tiempos de populismo. No es casualidad que el otro presidente de la región que está peleando con su propio regulador monetario es Donald Trump, quien, al igual que el mandatario colombiano, no comprende que haya personas que incluyan consideraciones distintas a lo que él escribe en sus redes sociales.

El aumento de la tasa de interés es debatible, como toda actuación del Banco de la República. Con la última decisión, que llevó al show del ministro Ávila, llegamos a una tasa del 11,25 %, la más alta desde junio de 2024. Es, sin duda, una medida agresiva. No obstante, el presidente Petro le miente al país cuando escribe que “la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana”. ¡Matar la economía! Está hablando del mismo Banco que en 2025 entregó utilidades por COP 13.893 miles de millones, los cuales fueron transferidos a la nación para seguir alimentando el gasto desbordado del gobierno Petro. Lo que deberían decir las publicaciones del mandatario, si fuesen sinceras, es que la mayoría del Banco no está de acuerdo con él y que en la Casa de Nariño no tienen tolerancia al disenso. Por eso los ataques tan agresivos.

El Banco está cumpliendo su mandato constitucional. Su preocupación por la inflación es válida, no solo por el aumento del salario mínimo, sino además por un creciente déficit fiscal y por la difícil situación internacional en medio de la guerra en Irán. Otro aspecto que no puede negar el Gobierno es que la cifra de inflación ha seguido estancada en un 5,29 %, bastante alto y con riesgos de aumentar en las circunstancias descritas. La Constitución se preocupó tanto por la inflación porque se trata de una enfermedad económica que destruye países y afecta especialmente a los más vulnerables. El Emisor se construyó para evitar que Colombia caiga en la trampa de tantos otros. Argentina es nuestro vecino más elocuente en mostrar el problema de tener una moneda caótica sometida a una inflación errática. ¿Eso es lo que queremos? ¿O necesitamos líderes que comprendan los límites de su propio poder como útiles para la democracia y el bienestar general?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

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Nerhy(22027)Hace 17 minutos
Hace poco uno de los expertos decía que las tasas de interés no afectan a los Colombianos de a pie. Comprar con tarjeta de credito, pedir un crédito bancario para salud, vivienda, viajes. Sin despeinarse lo dijo, y asi le hacen creer a los Colombianos esta cantidad de mentiras, como este editorial arranca mintiendo y termina peor. Afortunadamente en Internet hay mucha información y ya son poco los que se comen el cuento.
Sergio Clavijo Ortiz(26354)Hace 23 minutos
Ahora a Colombia la gobiernan: 7 senadores derechistas ordenaron archivar la reformas de la Salud si estudiarlas; unos 5 miembros de la Junta del Banco de la República que suben los intereses para beneficiar a los bancos que se ganaron en un año BILLONES, tanto que el grupo Aval, con esas ganancias compro el banco Itaú de Colombia y Panamá y magistrados de las Cortes: Constitucional, Consejo de Estado y CNE, todos prestos a impedir reformas para mejorar la vida de los compatriotas.
Francisco Javier Arias Vidal(10489)Hace 1 hora
No estoy de acuerdo con el editorialista. El ministro de Hacienda no ha dicho que no vuelve a la junta. Su retiro momentáneo fue una manera de protestar legítima, ante el insólito exhabupto de subir la tasa de referencia al 11.25, cuando la inflación es apenas de un 5.29. Es evidente la intención política de una junta de mayoría uribista para impedir, de tiempo atrás, que la locomotora de la construcción se activara; pues, es la variable que más contribuye al crecimiento del PIB para redondear.
simovid tuta rodriguez(61540)Hace 1 hora
Señor director....de cual mandamás hablá???el del uberrimo el que manipula todo en Colombia..la justicia...los organismos de control..???el te lo juro que yo no fuí???el que manda en la junta del banco de la república..???hasta cuándo las mentiras...ladran los perros...señal que cabalgamos...sin fraude ganaremos en primera gracias
micorriza(d243q)Hace 1 hora
terrorismo indiscriminado?prevaricato a favor uribe? Entrampamientos? Lawfare? desinformación? bloqueo a reformas?¿fake news? desfinanciamiento? sabotaje proceso de paz?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas? fraude electoral con Grupo ASD y Thomas Greg & Sons? compra de votos? cortes e ias cooptadas? robo de elecciones vía CNE y registradurías regionales? uribismo incluyente por votos? emisor central y consejo de estado cooptados?
  • Michael Myers(apgw0)Hace 1 hora
    Pegasus petriste ?? Chulo mejía ?? Inteligencia del M19 ??
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