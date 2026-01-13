El gobierno Trump persigue a sus opositores

En varias ocasiones el presidente Trump ha mostrado su frustración con la Reserva Federal. Su problema, en esencia, es que no han reducido las tasas de interés al ritmo que él espera. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Vemos un patrón perverso en el segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos. Cada tanto tiempo, el Departamento de Justicia anuncia la apertura de una investigación penal en contra de una persona que ha sido crítica del presidente o se ha opuesto a sus intereses. En varias publicaciones de su red social Truth, el presidente ha pedido que se investigue a personas como James Comey, Beyoncé, Oprah Winfrey y Bruce Springsteen, pero las autoridades han ido más allá en otros casos de alto perfil. Por citar unos ejemplos, Jack Smith, quien investigó los delitos de Trump, ahora está bajo investigación. El mencionado Comey, exdirector del FBI, fue imputado. Lo mismo le ocurrió a Letitia James, fiscal general de Nueva York, y a John Bolton, exasesor de la Casa Blanca. Ahora, esa lista de enemigos políticos que, por coincidencia, son investigados por la justicia recibe quizás el nombre de más alto perfil: Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

En varias ocasiones el presidente Trump ha mostrado su frustración con la Reserva Federal, que opera de manera similar al Banco de la República en Colombia. Su problema, en esencia, es que no han reducido las tasas de interés al ritmo que él espera y considera que lo hacen como una conspiración para sabotear su gobierno. Sin embargo, debido a que la inflación sigue despertando dudas y a que la economía ha mostrado señales de ralentización por los aranceles, la Fed ha optado por la precaución. Aunque Powell fue nominado por Trump durante su primer mandato, ahora es el objetivo de su furia constante. Lo ha llamado una “mula terca”, se ha referido a su familia y, en varias ocasiones, ha pedido su destitución. También intentó intervenir en la Reserva mediante el despido de una de sus funcionarias, Lisa Cook, lo que desencadenó un proceso judicial que está pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.

La independencia de los bancos centrales está diseñada para ser incómoda. Su mandato es contener la inflación sin tener que responder a los azares de la política del día a día. En esencia, busca que sus miembros puedan tomar decisiones con base en estudios juiciosos de lo que ocurre en la economía, y lejos de los argumentos políticos de los gobernantes de turno. No obstante, claro, cuando un presidente quiere mostrar resultados, una tasa de interés alta que busca enfriar un poco la demanda para evitar que se dispare la inflación es contraproducente. De ahí la obsesión de Trump por tomar el control de la Fed. Ahora, en otra de las coincidencias que mencionamos al principio, el Departamento de Justicia anunció una investigación contra Powell por sobrecostos en la reconstrucción de la sede de la Reserva.

Más allá de los méritos puntuales sobre la investigación, no deja de ser preocupante el contexto en el que surge. Powell es el primer presidente de la Reserva Federal investigado en la historia. En un mensaje fue claro: “La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente”. El debate de fondo, plantea, “se trata de si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria se verá dirigida por la presión política o la intimidación”. Las instituciones estadounidenses siguen bajo ataque.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.