El orgullo de legislar con las personas trans

Nos sentimos orgullosos de las personas sexualmente diversas que hacen parte de "El Espectador" (...). Y nos sentimos orgullosos, especialmente hoy, de las personas trans y su causa. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En El Espectador estamos orgullosos, y tanto más en estos tiempos poco propicios para ello, de defender los derechos y las libertades individuales. Por eso hoy, Día del Orgullo LGBTIQ+, reafirmamos nuestra gratitud, admiración y orgullo por la lucha incansable de los distintos movimientos de personas sexualmente diversas en Colombia, especialmente trans y no binarias. Su compromiso ha permitido que el Congreso dé un paso histórico: la aprobación en primer debate de la Cámara de Representantes de la Ley Integral Trans, justo cuando su archivo parecía inminente.

Nos llena de orgullo ver que la Ley Integral Trans fue formulada y liderada por personas trans y no binarias de todas las regiones del país, a través de un proceso participativo y riguroso. Ver a un movimiento social diverso, fuerte, valiente, que exige, denuncia, y también propone y construye, debería ser motivo de celebración nacional. Este avance es suyo.

Sabemos que la meta está lejos. Faltan tres debates más y una voluntad política que no retroceda ante las campañas de desinformación y pánico moral. El Congreso debe estar a la altura de este momento histórico. Aprobar esta ley es una acción urgente para proteger vidas, garantizar la dignidad y reconocer ciudadanías largamente excluidas. Este año, el país se escandalizó con el atroz asesinato de Sara Millerey González. Nos hacemos eco del pronunciamiento de Sandra Borja, su madre, en el Congreso: “no murió solo por la violencia, la mató también la falta de una ley que la protegiera”.

Lo que está en juego con esta ley no es un “privilegio identitario”, como insisten algunas voces que se oponen, ni mucho menos un atentado a la familia o a la infancia. Por el contrario, es el derecho básico a vivir con dignidad, a existir sin ser borrado, a acceder a salud, educación, trabajo, justicia y a ser reconocidos tal como somos. Nada de esto debería ser polémico en una democracia moderna: las instituciones, lejos de borrar la diversidad, deben adaptarse a ella.

Hablar de orgullo en esta fecha no es trivial. Sentir orgullo –de ser gay, trans, bi, lesbiana, queer o, incluso, de no encajar en los límites del lenguaje– nunca ha sido fácil. Para muchas personas, incluso aquellas que crecieron en entornos familiares amorosos, la vergüenza fue la emoción dominante. La cultura, el colegio, los medios, el Estado: todo parecía gritar que había algo malo en no encajar en la norma heterosexual. Con la vergüenza vinieron la culpa, el silencio y, en muchos casos, la violencia. Por eso son tan importantes las marchas que hoy se viven en el país y en el mundo.

Sabemos que no todo lo que se pinta de arcoíris es compromiso real ni representa un ambiente seguro. Este año lo demostró el mercado: tras la reaparición de Trump y la ofensiva antiwoke, muchas marcas globales recularon en su apoyo al Orgullo. El oportunismo de junio dura treinta días; la exclusión, toda la vida. Así, hoy no queremos limitar nuestras palabras a un saludo conmemorativo. Queremos dejar clara una posición: nos sentimos orgullosos de las personas sexualmente diversas que hacen parte de El Espectador, de nuestra sociedad, de nuestras familias. Y nos sentimos orgullosos, especialmente hoy, de las personas trans y su causa en el Congreso.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.