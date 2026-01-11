El triunfo de la diplomacia entre Colombia y EE. UU.

Esto es una muy buena noticia para el país. Más allá de quienes han buscado sacar réditos electorales por lo ocurrido, la realidad es que Colombia, como Estado, no puede tener malas relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y militar. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La conversación entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es el mejor argumento a favor de la democracia. Después de años de intercambiar acusaciones a través de la red social X y ante la gravísima amenaza que hizo el estadounidense contra el mandatario colombiano, el país recibió una muy buena noticia cuando hubo un cambio en el tono. La promesa de una reunión bilateral en Washington y del restablecimiento de conversaciones entre la Cancillería colombiana y la Secretaría de Estado de EE. UU. permite que, como dijeron varios funcionarios de la Casa de Nariño, nuestro país pueda respirar con tranquilidad.

Las amenazas del presidente Trump al presidente Petro no fueron cosa menor. Después de la operación contra Nicolás Maduro, en varias oportunidades el mandatario estadounidense demostró su desdén hacia el colombiano. Durante la rueda de prensa anunciando la captura de Maduro, dijo que Petro tenía que “cuidarse el culo”. Después, en varias ocasiones, se refirió a nuestro país, lo que prendió todas las alarmas. El miércoles pasado, el gobierno de Gustavo Petro convocó manifestaciones, y el presidente tenía preparado un discurso vehemente en defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, cuando salió a hablar con las personas convocadas, señaló que no lo pronunciaría, pues era muy distinto a lo que pedía la nueva realidad. Mientras tanto, en una publicación de Truth, el presidente Trump dio la declaración más positiva que ha hecho sobre un presidente colombiano: “Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido”.

Esto es una muy buena noticia para el país. Más allá de quienes han buscado sacar réditos electorales por lo ocurrido y han interpretado la llamada de formas inadecuadas, la realidad es que Colombia, como Estado, no puede tener malas relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y militar. Tener un año electoral bajo la amenaza de una posible intervención por parte de la administración Trump hubiese sido nefasto y un golpe a nuestra democracia en consolidación. La prudencia y la mesura, aburridas para el populismo, permiten la defensa de nuestras instituciones.

Adicionalmente, lo ocurrido prueba la importancia de una diplomacia disciplinada y bien manejada. En entrevista con El Espectador, el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña, contó que la llamada entre los presidentes fue “un trabajo de muchos meses, de reuniones, de un apoyo fundamental que he recibido del excelente equipo que tenemos en la Embajada en Washington. Hablamos el año pasado con 32 senadores, 74 presentantes a la Cámara y con las instancias del gobierno de Estados Unidos”. En últimas, la relación de García-Peña con el senador republicano Rand Paul fue determinante para conseguir la línea directa con el presidente Trump. Gracias a esto, el presidente Petro pudo explicarle cómo opera la lucha contra el narcotráfico en el país, limar asperezas y reducir las tensiones. El resultado inmediato es la tranquilidad nacional en un año que pinta muy complejo. Otro es reivindicar el rol de la Cancillería y de las embajadas para ayudar a los intereses de los colombianos. El diálogo como apuesta nacional y como estrategia en el ámbito internacional da frutos. No perdamos esa prudencia en los meses venideros ni caigamos en la trampa de tentar más aspavientos desde Estados Unidos.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.