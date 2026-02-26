El turismo sigue trayendo buenas noticias

Falta trabajo por hacer, como combatir el turismo sexual, pero eso no borra que la política ha sido exitosa. Foto: Getty Images

Una buena noticia que se viene repitiendo año tras año es el crecimiento de Colombia como destino turístico. Ahora que Bogotá es la sede de la Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO), todos los involucrados en este triunfo —desde el Gobierno Nacional, pasando por los gobiernos locales y por todo el sector privado— pueden sacar pecho. Las buenas cifras demuestran que las ambiciones para el rol del turismo en la economía colombiana no se pueden quedar cortas y que es urgente adoptar una política pública nacional, construida desde el consenso político, para garantizar soluciones a los atrasos históricos que todavía reflejan los problemas de ciertas regiones del país.

Como hizo notar el columnista de El Espectador Gonzalo Silva, es una importante coincidencia que el destino nacional invitado a la Vitrina Turística sea el departamento de Córdoba. Como contó Silva, la imagen que trae el departamento “es la de un territorio que sufre, resiste y requiere, más que nunca, el respaldo solidario del país entero. Por eso, el escenario ferial surge como una oportunidad estratégica para brindarle apoyo, reconocer su potencial turístico y cultural y recordarles al país y al mundo que el turismo, en momentos de crisis, puede ser herramienta de reactivación y tabla de salvación”.

El simbolismo no puede pasar inadvertido. Unas inundaciones empeoradas por la falta de infraestructura adecuada y de una correcta planeación muestran cómo, para que Córdoba siga creciendo en su rol de destino turístico, necesita un esfuerzo concertado del sector público y privado. Allí donde Colombia tiene deudas históricas es difícil que la cultura y el turismo ejerzan su efecto de fomento.

Por lo anterior, es fundamental que miremos lo que todavía falta. ANATO, por ejemplo, señala la importancia de que el turismo sea una política de Estado y, ante todo, que se luche contra la inseguridad, deuda de este gobierno y de los pasados. También se reitera la importancia de la conectividad y la infraestructura: ver la construcción de mejores vías y mejores aeropuertos como una inversión necesaria, no como proyectos de vanidad del gobernante de turno. Así es. Sin importar quién ocupe la Casa de Nariño y quiénes estén en el Congreso, Colombia debería destinar inversiones cuantiosas y bien estructuradas a proyectos de mediano y largo plazo que mejoren la competitividad del país. Si queremos ser referente, es hora de que la infraestructura también lo sea. No estamos de acuerdo con otras peticiones, como la reducción del IVA a tiquetes aéreos, cuando estamos en tiempos de vacas flacas fiscales. Todos los sectores deben aportar precisamente para que se puedan hacer las inversiones necesarias.

Falta trabajo por hacer, como combatir el turismo sexual, pero eso no borra que la política ha sido exitosa. Este Gobierno Petro entrega el sector con ingresos de US$ 11.000 millones anuales y más de 900.000 empleos directos e indirectos. Hace unos días, el presidente Gustavo Petro dijo que “ya somos el primer destino turístico de Suramérica” y reivindicó su promesa de usar el turismo para reemplazar otras fuentes de recursos. Si bien su optimismo sigue estando algo desmedido, los logros en el sector muestran la importancia del Estado trabajando en conjunto con el sector privado para mejorar la imagen de Colombia, escuchar las necesidades de los territorios turísticos y encontrar nuevas maneras de traer visitantes de forma sostenible y responsable.

