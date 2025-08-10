En la recta final del gobierno Petro conviene la concertación

Cuando el Gobierno ha negociado, cedido en puntos, afinado políticas con objetivos claros, ha sacado adelante reformas importantes. Sus propios éxitos le sirven de guía. Foto: Presidencia de la República - Juan Cano

El presidente de la República, Gustavo Petro, empezó su último año de mandato con una buena noticia. La encuesta Colombia Opina, de la encuestadora Invamer , dice que su aprobación subió dos puntos hasta el 37 %. Claro, su imagen negativa sigue en un 58 %, lo que amerita sus propias reflexiones, pero la aceptación que mantiene entre una porción significativa de los colombianos invita a pensar que la Casa de Nariño sí ha logrado conectarse con reclamos históricos que habían sido ignorados. Ahora que está pensando en su legado, y después de años de discusiones muy fuertes con básicamente todos los actores de la política colombiana, haría bien el mandatario en preguntarse cuál es la raíz de los éxitos que ha obtenido en el trayecto. Aunque suene irracional, la clave nos parece que está en la concertación.

Mencionamos el 37 % porque el presidente Petro ha acudido en muchas ocasiones a la idea de un “pueblo” que lo respalda. A menudo lo invoca para construir un relato dicotómico entre “ellos”, los enemigos del pueblo, es decir, cualquier persona que se oponga a particularidades de su plan de gobierno, y “nosotros”, él y sus copartidarios, que recibieron un mandato que justifica cualquiera de sus ideas y que, de ser posible, deberían poder gobernar sin tener que conciliar con nadie. Esa actitud ha llevado a tensiones institucionales muy dañinas, así como a la estigmatización de la oposición y también de quienes generan riqueza en este país. Se construye, además, sobre una visión maniquea de la realidad. Los colombianos tienen ideas políticas mucho más complejas que un simple estar a favor o en contra del gobierno Petro.

Dicho lo anterior, sí hay un grupo de personas, ese 37 %, que se ha sentido interpelado por la administración Petro. No es esa mayoría absoluta que sueña el presidente, pero sí es una parte muy importante del país, esa que salió a votar en masa en las pasadas elecciones por una propuesta política de cambio, de renovación, de romper con estancamientos históricos. Son esas personas que han celebrado la aprobación de la reforma pensional, que presionaron para aprobar la reforma laboral, que también han celebrado los avances en una reforma agraria. Tiene razón el presidente en que la democracia colombiana se fortalece cuando más voces se sienten representadas, y en eso su gobierno ha hecho un aporte innegable.

La pregunta existencial, a un año de terminar su mandato, es, sin embargo, ¿cuál será el legado que deja el presidente para el país, más allá de la representación simbólica? Puede caer en la trampa, en la que ya parece incurso, de aprobar todo a decretazos, de fomentar las “jugaditas”, de la confrontación directa, de hacer lo posible por fortalecer su proyecto político en un año electoral. Pensamos que hay una versión alternativa. Porque sus triunfos han sido luchas, sí, pero han provenido de grandes esfuerzos de concertación. Cuando el Gobierno ha negociado, cedido en puntos, afinado políticas con objetivos claros, ha sacado adelante reformas importantes. Es una capacidad que tiene también fuera del Congreso: los paros que ha conjurado llegando a acuerdos con los manifestantes que bloquean vías muestran que la Casa de Nariño sí puede concertar. ¿Por qué no hacer lo mismo, por ejemplo, con las EPS a las que tanto ha estigmatizado y con las que necesita aprobar una reforma a la salud? Y ni hablar de la conversación sobre la reforma tributaria y el presupuesto, que ya se está dando partiendo de amenazas poco disimuladas.

Pre sidente, es momento de aterrizar su legado y de recordar que su gobierno es para ese 37 %, pero también para el resto. Sus propios éxitos le sirven de guía. No desaproveche la oportunidad.

