Es momento de acompañarnos en la tragedia

El país entero está en modo emergencia, ayudando en lo que puede y concentrado en apoyar a las autoridades. Foto: EFE - ERNESTO GUZMAN JR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Al cierre de esta edición, iban 111 personas fallecidas en el marco de la tragedia por el terremoto de 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó). Tememos que es probable que esa cifra aumente, a medida que los rescatistas puedan llegar a las zonas más afectadas. Los daños materiales están todavía lejos de poder ser evaluados en su magnitud completa. El sismo más grave en los últimos 50 años exige que Colombia se llene de solidaridad y se una con el propósito de encontrar a todos los desaparecidos, rescatar a quienes aún lo necesitan y acompañar a las víctimas en todo lo que viene.

La respuesta de las autoridades demostró que nuestro país tiene muy buenas capacidades, tanto en el ámbito local como en el nacional, para responder a este tipo de tragedias. Desde el primer momento, la Defensoría Civil, la Policía, el Ejército y representantes de alcaldías y gobernaciones acudieron a evaluar los daños. Son francamente conmovedoras las imágenes de rescatistas haciendo un silencio rotundo para escuchar cualquier ruido que les permita encontrar a una persona con vida. En medio del duelo, del aturdimiento que produce una situación como esta, los colombianos mostraron su versión más resiliente, dispuesta a hacer todo lo posible por ayudar a quienes lo necesitan.

No podemos olvidar que la desigualdad también pesa cuando ocurren estos desastres naturales. Mientras ciudades como Cali y Pereira pudieron reportar lo que necesitaban con bastante velocidad, buena parte del Chocó quedó incomunicada y la Gobernación mostró las limitaciones institucionales del Estado colombiano. El presidente Abelardo de la Espriella declaró el desastre de carácter nacional, lo que le permite redirigir recursos de manera urgente, y anunció que su primer viaje será al Chocó. Es un necesario reconocer que las poblaciones más vulnerables son las que más necesitan el acompañamiento del Gobierno nacional.

La generosidad internacional es una pieza muy importante de nuestra capacidad de responder a este desastre. Varias organizaciones y países anunciaron donaciones, y pusieron a nuestra disposición equipos de rescate. Todo es bienvenido. Nuestro país se encuentra en medio de un problema fiscal que limita lo que el Gobierno puede hacer. Por eso necesitará apalancarse de la cooperación y también del sector privado, que desde ya anunció su voluntad de servir para aportar comida y otras donaciones.

Este duelo colectivo no ha podido empezar porque ni siquiera sabemos qué ha ocurrido con todas las personas que fueron víctimas. El país entero está en modo emergencia, ayudando en lo que puede y concentrado en apoyar a las autoridades. En estos momentos, la coordinación es clave. Como ciudadanos, es fundamental no difundir información sin verificar y estar pendiente de las fuentes oficiales. En El Espectador abrimos nuestro espacio de búsqueda de personas desaparecidas que, esperamos, puede servir para ayudar a conectar a los colombianos angustiados por sus seres queridos. En este momento de tanta tensión, necesitamos recordar que somos una gran comunidad, que todos estamos en el mismo barco de país y que la solidaridad es nuestra mejor herramienta.

Sabemos que puede haber réplicas, por lo que todas las personas que vivan en Colombia necesitan estar preparadas. Además de tener un kit listo y conocer las rutas de evacuación, los expertos sugieren tener un plan de encuentro con los seres queridos. Es momento del cuidado mutuo, reconocer el miedo que se siente y acompañarnos a transitar este momento tan difícil para el país.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.