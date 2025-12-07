La capital tiene ilusiones que la inseguridad no debe apagar

Para que Bogotá se siga posicionando como un referente mundial en tantos aspectos y siga siendo un lugar de beneficio para sus habitantes y los turistas que recibe en gran número, no podemos vivir en el miedo. Foto: Cortesía

De poco sirven los mea culpa de la Alcaldía de Bogotá cuando al final del día las personas están siendo asesinadas en las calles de la capital colombiana. Hasta noviembre, según datos del concejal Julián Sastoque, van 1.012 homicidios en la ciudad. La Personería contó que cada día 300 personas son víctimas de hurtos, mientras que hasta octubre llevábamos unos 1.500 casos de extorsiones. Eso explica por qué la Encuesta de percepción ciudadana 2025, de Bogotá Cómo Vamos, muestra que la percepción de inseguridad llegó al 62 %, la cifra más elevada desde hace 17 años. En esa misma encuesta, la aprobación del alcalde Carlos Fernando Galán se desplomó del 42 % en 2024 al 26 % en 2025. Solo el 17 % de las personas dicen confiar en la Alcaldía como institución.

Se ha vuelto costumbre escuchar al alcalde de turno quejarse por la falta de policías. En la pasada administración de Claudia López, su tensa relación con la Policía Distrital fue acompañada de los reclamos al Gobierno nacional por falta de efectivos. Ahora el alcalde Galán usa el mismo argumento. En respuesta al asesinato de Jean Claude Bossard —joven de 29 años asesinado en un atraco—, el burgomaestre dijo: “Bogotá hoy tiene 15.000 policías con ocho millones de habitantes, y hace doce años tenía 20.000 para un millón menos de habitantes. Tenemos que aterrizar a una cifra adecuada”.

Es cierto, Bogotá necesita más policías. La responsabilidad del Gobierno nacional de Gustavo Petro, que mostró desdén tanto por la pasada administración como por la actual, es ineludible. Con todo, cabe preguntarse ¿cómo se está utilizando la fuerza que sí se tiene? ¿Por qué las tragedias no dejan de acumularse? ¿De qué forma puede una persona caminar segura si los hurtos abundan?

Lo paradójico es que, mientras la seguridad se hunde en la desesperanza, la Encuesta de Bogotá Cómo Vamos muestra a una ciudad que está mejorando en varios indicadores claves: el 61 % de las personas dijeron sentirse satisfechas con la ciudad, el 48 % se declararon optimistas y el orgullo se mantuvo en un 57 %. Tiene sentido. Después del desastre que representó la corrupción con Samuel Moreno, Bogotá ha tenido una seguidilla de alcaldías (Gustavo Petro, Enrique Peñalosa, Claudia López y Carlos Fernando Galán) que han apostado a planes ambiciosos de desarrollo urbano y social. No han faltado los escándalos, claro, y también los disparos en el pie, pero que hoy la capital del país sea también un foco regional para los mejores conciertos, que hayamos acabado de tener una Bienal de arte inspiradora, que tengamos manzanas del cuidado, que cada vez se inauguren más obras y que el metro, un espejismo durante décadas, se esté materializando ante nuestros ojos y en los tiempos programados son motivos de esperanza. Es común que se apueste contra Bogotá, pero la capital ha demostrado que sigue adelante.

Precisamente por eso es tan urgente que haya respuestas efectivas contra la inseguridad. Para que Bogotá se siga posicionando como un referente mundial en tantos aspectos y siga siendo un lugar de beneficio para sus habitantes y los turistas que recibe en gran número, no podemos vivir en el miedo. El gran fracaso de la alcaldía de Galán, de la bancada bogotana en el Congreso y del Gobierno nacional es que, a pesar de todo lo que tiene para ofrecer la capital, el terror sea la historia que se tiene que seguir contando.

