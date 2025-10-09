Las cifras económicas aconsejan prudencia

Con todos los gastos que tiene el Gobierno Nacional y que son inamovibles, sumados a un bajo recaudo, no es momento para la indisciplina. Foto: Banco de la República

Las narrativas sobre el desempeño de la economía colombiana durante el gobierno de Gustavo Petro suelen polarizarse, como todo a la sombra de una figura como la del mandatario. En la Casa de Nariño han ido tejiendo un discurso sobre cómo han buscado sabotear dicho desempeño, poniéndole palos en la rueda a la reactivación económica y encontrando en la regla fiscal un obstáculo adicional. En sus opositores, en cambio, los buenos indicadores de la economía ocurren “a pesar de” los esfuerzos de la administración actual, bajo la idea de que Colombia es resiliente. La realidad es que, para comprender lo que ocurre, hay que estar dispuestos a navegar una realidad mucho más compleja.

La cifra de inflación conocida ayer muestra la importancia de ir con cuidado. Después de meses ininterrumpidos en descenso, ahora llevamos tres en los cuales ha habido aumentos, aunque leves. La última vez que descendió fue en junio, cuando aterrizó en un prometedor 4,82 %. Desde entonces, en julio subió al 4,9 %, en agosto al 5,11 % y en septiembre llegó al 5,18 %. En todo caso, es menor al 5,81 % que se registró en septiembre del año pasado, por lo que no es momento de alarmismo. Pero tampoco de, como ha pretendido el Gobierno, empujar al Banco de la República a abandonar la prudencia. Si algo, estas cifras demuestran que dicha prudencia es bien intencionada. El relato sobre lo que ha ocurrido en la economía pospandemia tiene que pasar por el rol autónomo del Banco de la República.

En una conferencia reciente, después de que el Banco anunciara que mantendría la tasa de interés sin modificación en 9,25 %, su gerente, Leonardo Villar, recordó que la política en torno a los aumentos de las tasas ha sido “dolorosa y difícil políticamente para el Banco”. Sin embargo, reivindicó lo necesaria que ha sido: “Se dijo que íbamos a generar una recesión con ese incremento, pero eso no dio, y sí hubo una caída de la inflación”. Es cierto, hoy estamos lejos del 13,12 % anual que tuvimos en 2022. Viendo los efectos que la inflación elevada ha tenido en la indignación de los ciudadanos en distintas partes del mundo, el presidente Petro debería estar agradecido con el Banco al que tanto ha estigmatizado.

Lo que no quiere decir que la Casa de Nariño no pueda cobrar sus triunfos. Mientras el desempleo sigue a la baja, la economía en general muestra señales de mejora. Un informe reciente del Fondo Monetario Internacional reconoció que durante los primeros años del gobierno hubo un manejo responsable de la política fiscal, con triunfos como la reforma tributaria y el cumplimiento en el pago de la deuda.

En cuanto a la situación más reciente, empero, el FMI mostró preocupación, en particular por la flexibilización de la regla fiscal. Con todos los gastos que tiene el Gobierno y que son inamovibles, sumados a un bajo recaudo, no es el momento adecuado para la indisciplina. La administración Petro podría seguir apoyando la recuperación si no se deja distraer por la campaña política. Sin embargo, eso no parece que ocurrirá. Para la muestra, un botón: negociar un aumento del salario mínimo en vísperas de año electoral.

Entonces, no, no estamos ante un descalabro económico, pero tampoco es cierto que el Gobierno esté maniatado por conspiraciones. La realidad es que nuestro panorama financiero es difícil, tanto por presiones internacionales como por una situación fiscal al límite. No hay respuestas fáciles ni a corto plazo. Reconocer eso quizá no sea popular ni gane votos en medio de una campaña polarizada, pero es el relato que más justicia les hace a los datos de los últimos años.

