Necesitamos los aviones militares, pero...

La compra anunciada de una nueva flota de aviones de combate para el Ejército colombiano llega en medio de serias dudas sobre el gobierno de Gustavo Petro para hacer los ajustes necesarios para lidiar con el déficit fiscal. Aunque son múltiples los beneficios que trae el inicio de acuerdo anunciado por el presidente de la República, la gran interrogante sigue siendo de dónde va a salir el dinero para una compra tan onerosa. Si se habla de comprar entre 16 y 24 aviones, son billones de pesos durante una administración que está en crisis de recaudo y que ni siquiera ha podido con sus propios recortes para cumplir con la regla fiscal.

Muchas de las críticas que ha recibido el presidente Petro por este anuncio nos parecen desproporcionadas. Comprar una flota de aviones Saab 39 Gripen, producidos en Suecia, a la empresa SAAB es una gran manera de fortalecer lazos con una democracia que es parte de la OTAN y que ha prometido llevar a cabo transferencia de tecnologías para el país. Sí, la administración pasada, de Iván Duque, había favorecido los aviones estadounidenses, pero estos vienen con dos problemas. El primero son las limitaciones operacionales y el desinterés de ese país por llevar a cabo compensaciones sociales en Colombia. El segundo es que el país del norte se convirtió en un aliado errático. Mientras el presidente Donald Trump decide claudicar en su rol global, es apenas natural que Colombia quiera acercarse a otras democracias que han estado abiertas a fortalecer nuestras relaciones comerciales y sociales. La cooperación sueca lleva años invirtiendo en proyectos para ayudarnos a construir país.

Adicionalmente, elegir a SAAB, que ya tiene planta en Brasil, garantiza mayor facilidad en los mantenimientos. Uno de los problemas con los Kfir actuales ha sido la imposibilidad de hacerles reparaciones necesarias de manera oportuna. Hoy volarlos es un peligro. El CEO de Saab, Micaël Johansson, dijo que “trabajaremos para que Colombia tenga capacidades de soberanía para que pueda hacer mantenimiento desde el país, como hemos hecho con Brasil”. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que “esta decisión incluye un esquema de compensación (”offset”) con un alto impacto social y ambiental, incorporando proyectos en energías limpias, agua potable, salud y educación. Además, la transferencia tecnológica fortalecerá la industria aeroespacial del país, generando empleos altamente cualificados, nuevos ingresos y un avance tecnológico clave para el desarrollo aeroespacial con aplicación en muchos sectores económicos”.

Entonces, desde el punto de vista de la elección del contratista, la compra es un acierto. El Ejército lleva por lo menos una década rogando por la actualización de los aviones de combate, así que la necesidad está. Sin embargo, nos sigue quedando la duda sobre el momento en que se hace un negocio de tal magnitud. El mismo presidente Petro, en 2021, criticó fuertemente al gobierno Duque por intentar hacer la misma compra en medio del estallido social. Si bien hoy no tenemos las calles tomadas por manifestantes, el Gobierno sí tiene serios problemas de financiación y los aranceles impuestos por Estados Unidos han creado un caos que no permite predecir cómo afectará nuestra economía. El acuerdo final no se ha firmado, y Presidencia puede seguir avanzando en la construcción de cómo se vería, pero ante todo necesita preguntarse: ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Podemos, en realidad, costearlo en este momento?

