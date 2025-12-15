Otro diciembre y otro paro armado del ELN

Queda la amarga sensación de que el ELN sigue teniendo mucha capacidad de influencia y que la seguridad se deteriora Foto: Redes sociales, Ejército y Eduardo Contreras

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Esta historia la conocemos: es diciembre y el ELN está aterrorizando varias regiones del país, asesinando personas y amenazando a la fuerza pública. Es un triste relato que hemos tenido que contar durante varios gobiernos y se repite en el de Gustavo Petro, el mandatario que pensó que podría llegar a un acuerdo de paz con esa guerrilla en cuestión de meses. La respuesta del Estado ha sido la persecución e intentar calmar a las personas, como debe ser, pero los discursos se chocan con la realidad de que las autoridades no han podido mermar la influencia del ELN en los territorios donde históricamente ha hecho presencia. Se diluye la promesa de la “paz total” en medio de unas fiestas de fin de año bajo amenaza.

El ELN anunció un paro armado desde ayer hasta el próximo miércoles. El mensaje fue dirigido a las personas que viven en Cúcuta (Norte de Santander), Barrancabermeja (Santander), Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Popayán (Cauca) y Bogotá, así como de sus áreas metropolitanas y rurales, y les dijo que no se acerquen a espacios donde esté la fuerza pública. Se trata de un doble acto de terrorismo. Primero, porque pone en riesgo la vida de los policías y militares cuyo deber constitucional es proteger a los ciudadanos. Segundo, porque es imposible marcar distancia de las estaciones de policía y demás que se encuentran instaladas dentro de las ciudades.

Lo último lo vimos de manera trágica el pasado domingo. En Puerto Santander (Norte de Santander), miembros del ELN atacaron la estación de Policía del municipio y asesinaron al conductor de la ambulancia municipal, quien estaba cerca. Eso a pesar de que la guerrilla ha prometido que su intención no es agredir a los civiles. El Ejército Nacional también encontró un cilindro con explosivos en la vía entre Cúcuta y Pamplona (Norte de Santander), muy transitada por estos días de fiestas. Si a eso se suma la situación del Catatumbo, el auge del sicariato en Cúcuta y todo lo que ha ocurrido este año, es natural entender el temor de las personas de la región.

En su cuenta de X, el presidente Petro escribió que “la orden dada a la fuerza pública de Colombia es atacar al ELN y defender al pueblo de Colombia ante cualquier amenaza externa”, culpó a la guerrilla de no reconocer la oportunidad de firmar la paz, dijo que “el proyecto de entregar la revolución al narcotráfico es irreversible y dañino”, y solicitó al pueblo de Colombia “en todos los lugares del territorio nacional salir a la fiesta de navidades sin miedo”, pues “el miedo paraliza y no nos dejaremos amenazar ni por potencias extranjeras ni por traquetos vestidos de revolucionarios”.

Esa es la reacción necesaria del Estado. Mientras tanto, el Ejército reforzó su presencia en las zonas rojas y las autoridades anunciaron investigaciones contra quienes afecten el orden público, pero queda la amarga sensación de que el ELN sigue teniendo mucha capacidad de influencia y que la seguridad se deteriora. Es difícil que las personas celebren las fiestas sin miedo cuando ocurre este tipo de hechos, cuando las amenazas son reales y cuando los diálogos de paz no avanzan. Ahora que el Gobierno entra en sus últimos meses y que la campaña electoral redobla intensidad, el ELN y los demás grupos criminales siguen siendo una pregunta abierta: ¿cómo podemos contrarrestar el terrorismo?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.