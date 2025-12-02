¿Para qué un “deportista del año”?

Colombia siempre ha encontrado motivos de esperanza, de motivación y de inspiración en las hazañas de sus deportistas. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Sesenta y cinco años han pasado desde que El Espectador comenzó a entregar un reconocimiento que ahora se conoce como el “Deportista del Año de El Espectador y Movistar”. ¿Qué queremos significar cuando hablamos del mejor deportista del año? ¿Qué le dice al país un reconocimiento de este estilo, que se ha consolidado como el más celebrado por nuestros lectores y esperado por los deportistas de todo el país? Esa es la pregunta con la que llegamos a la ceremonia que se celebró el día de ayer en Bogotá, donde nos encontramos con un grupo inspirador de orígenes dispersos y disciplinas variadas. Cada uno de ellos es una respuesta y, al mismo tiempo, una versión de lo que Colombia puede ser.

Antonio Casale escribió una primera respuesta en su columna para El Espectador: “En un mundo lleno de distractores, el verdadero deportista del año es el que mantiene el foco en entrenar cuando la popularidad lo invita a relajarse. El que sigue llegando temprano cuando ya no necesita ganarse el puesto. El que respeta al rival incluso en la derrota más dolorosa. El que no usa las redes para incendiar, sino para construir. Y, sobre todo, el que se convierte en ejemplo para los demás sin siquiera proponérselo, simplemente como consecuencia de su verdadero amor por su disciplina”. En un saludo para los galardonados, desde la dirección del periódico comentamos que este premio es “el vehículo para que Colombia agradezca el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio de quienes hacen grande a este país: ustedes, sus familias, sus entrenadores, sus equipos de apoyo. Cada historia que celebramos hoy es un ejemplo de dedicación y nobleza en el propósito”.

Basta observar las historias de las personas que fueron reconocidas para comprender el porqué de ese tipo de descripciones. Por citar un ejemplo, de cualquiera de tantos que podríamos seleccionar, hablemos de Francisco García. Reconocido por el premio Guillermo Cano al juego limpio, García logró escalar a la cima del Aconcagua, la más alta de América, después de haber recibido un trasplante de riñón en 2024.

Hablemos también del Deportista del Año 2025, Yeison López, pesista colombiano que fue campeón mundial, doble récord global en la categoría de los 88 kilogramos y quien nos dejó con estas palabras: “Es un orgullo estar aquí y representar a Colombia. Soy parte del deporte que más medallas le ha entregado al país”.

No es casualidad la mención del deporte como un acto de entrega al país. Aunque cada historia de los atletas galardonados es individual, y se construye en una infinidad de decisiones diarias para construir su propia disciplina, el momento de éxito siempre es compartido al vestir los colores de nuestra bandera. Colombia, incluso en los momentos más difíciles de su historia, siempre ha encontrado motivos de esperanza, de motivación y de inspiración en las hazañas de sus deportistas, en las historias que los llevaron a la cima, en esa identidad compartida de que sus logros lo son también del proyecto de país que compartimos. ¿Qué mensaje envía el Deportista del Año de El Espectador y Movistar, entonces? Uno sencillo, pero poderoso: Colombia, aquí está tu gloria, tu fuerza y tu capacidad de seguir siempre adelante. Un momento hermoso de celebración.

