Política exterior impulsiva e improvisada

Una política exterior que se construye a punta de publicaciones en X, sin estrategia más allá de la superioridad moral, le sale costosa al país.

El presidente de la República, Gustavo Petro, confunde impulsividad y torpeza con valentía. En su justo rechazo a las ejecuciones extrajudiciales que está llevando a cabo el gobierno de Estados Unidos contra barcas en aguas internacionales utilizó sus redes sociales para sembrar incertidumbre sobre la necesaria cooperación de inteligencia entre Colombia y el país del norte. Aunque después miembros de su gobierno salieron a acusar a los medios de malinterpretar las publicaciones del mandatario, la realidad es que sus palabras fueron el motivo para el supuesto equívoco. Una política exterior que se construye a punta de publicaciones en X, sin estrategia más allá de la superioridad moral, le sale muy costosa al país.

El presidente Petro tiene razón: los bombardeos contra embarcaciones en aguas internacionales son un abuso de poder por parte de Estados Unidos y violan el derecho internacional. Siguiendo el ejemplo de Reino Unido, que anunció no compartir información de inteligencia que se preste para esos ataques, el mandatario colombiano usó su cuenta de X para dar un anuncio confuso. “Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la Fuerza Pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se realice el ataque con misiles a lanchas en el Caribe”, escribió. Después, en otra publicación, redobló el mensaje: “El comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia es el presidente de la República, dice la Constitución, y es orden. Las posibilidades de la articulación de los cuerpos de inteligencia sí se han discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia. Sobre todo cuando miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política”, concluyó.

Una lectura en buena fe de los mensajes anteriores lleva a la problemática conclusión de que el presidente ordenó suspender la cooperación de inteligencia en “todos los niveles”, no solo en lo concerniente a las embarcaciones del Caribe y el Pacífico. En la práctica, eso significaría romper lazos con la DEA, Homeland Security, el servicio secreto y el Comando Sur. Colombia y Estados Unidos llevan dos décadas estrechando lazos de cooperación en inteligencia que han sido claves para dar golpes contra los múltiples grupos criminales en nuestro país y en territorio internacional. No se trata de cualquier alianza, sino de una herramienta que ha sido esencial en la lucha por fortalecer las instituciones y por recuperar el territorio ganado por los criminales en los 80 y 90. Por eso se prendieron las alarmas.

El gobierno Petro, finalmente, dijo que no entendimos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, escribió: “El presidente nunca ha dicho que las agencias de control americanas FBI, DEA y HSI van a dejar de trabajar en Colombia a la par de nuestras agencias de inteligencia DIPOL, DIJÍN y CTI”. En otro mensaje confuso, el mandatario pareció confirmar que no se detendría la inteligencia. Sin embargo, se sigue dinamitando la difícil diplomacia entre los dos países. No se trata de censurar al presidente, pero sí de preguntarnos por qué no hay una estrategia clara, coherente y que no se preste para incertidumbre. La inmediatez de X fomenta las “malas interpretaciones”, así como la hostilidad y la sensación de improvisación. Ante los retos de seguridad que siempre ha enfrentado Colombia, y que este Gobierno no ha podido frenar efectivamente, no nos podemos dar el lujo de tener que vivir pendientes de la siguiente publicación en una red social.

