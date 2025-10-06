Sí, los colegios deben entrar mucho más tarde

Entrar más tarde a clases de colegio mejora un indicador esencial: el bienestar percibido y la sensación de autonomía en los procesos educativos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

El Congreso de la República acaba de aprobar en segundo debate un proyecto de ley que busca prohibir las clases de colegios antes de las 7:00 a. m. Es una buena idea, pues reconoce que la falta de sueño y los horarios de entrada muy temprano afectan no solo a los niños y adolescentes, sino a sus cuidadores y también a los profesores. Sin embargo, en los dos debates que restan, la Cámara de Representantes debería considerar una medida más ambiciosa. La evidencia científica en países del mundo muestra que un verdadero cambio implicaría un horario de entrada a las 8:30 a. m.

El autor del proyecto, Alejandro Carlos Chacón (senador, Partido Liberal), tiene razón en identificar un problema del que poco se habla. Cuando un colegio empieza clases a las seis de la mañana, eso crea problemas para todos los involucrados. Como explicó Guido Echeverri (senador, Coalición Centro Esperanza), ponente del proyecto en el segundo debate, “es un problema gravísimo que una madre se tenga que levantar a las 4 de la mañana, preparar su casa y su hijo para luego llevarlo a la puerta del edificio de su apartamento y enviarlo a un colegio lejano”. Eso se suma a que los niños y adolescentes no duermen lo suficiente, lo que afecta su desempeño escolar, su concentración y su energía a lo largo del día. La Asociación de Psicólogos Americanos, organización de Estados Unidos, también publicó un informe hace un par de años donde lamenta que los profesores sufren por la entrada temprano, pues no solo se enfrentan a clases de estudiantes distraídos, sino que ellos mismos no duermen lo suficiente.

La discusión ya se ha dado en otras partes del mundo. Volviendo a Estados Unidos, desde el 2014, la Academia Americana de Pediatras publicó una recomendación de que las clases de bachillerato no empezaran antes de las 8:30 a. m. Estudios en colegios de ese país, así como en el Reino Unido, Hong Kong y Nueva Zelanda, demuestran que cuando se empieza más tarde, los niños y adolescentes duermen más, lo que a su vez mejora las notas que reciben y su actitud durante las clases. También mejora un indicador esencial: el bienestar percibido y la sensación de autonomía en sus procesos educativos. Incluso hay estudios piloto que han puesto la hora de entrada a las 10 a. m., especialmente para los adolescentes, con resultados muy prometedores en cuanto a la calidad de las horas de estudio que reciben. Esto es una respuesta a la realidad biológica que conlleva la pubertad, donde cambia el reloj circadiano y hay un período de tiempo en el que los adolescentes se duermen más tarde y se levantan más tarde. ¿Por qué no pensar en adaptarnos para hacer más llevadero el espacio educativo?

Entendemos la cautela que han mostrado los senadores con emplear una hora más ambiciosa que las 7:00 a. m. Cambiar la entrada a los colegios implica reconfigurar muchos aspectos de cómo están organizadas nuestras sociedades, desde el tráfico hasta la hora de entrada al trabajo de los cuidadores. Sin embargo, los beneficios de emplear las 8:30 a. m. son muchos. Para empezar, los niños y adolescentes empezarán a dormir mejor, lo que impactará su salud mental y física. Lo mismo para sus madres, padres y profesores. Ya que el proyecto de ley ha avanzado en medio de consensos, la Cámara tiene la oportunidad de ampliar el debate, invitar a los actores del sector educativo y considerar fomentar un cambio que puede mejorar el rendimiento de nuestros colegios. Es una inversión muy rentable.

