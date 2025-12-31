Un año violento, pero esperanzador

Este año dejó la seguridad como prioridad de los colombianos y la "paz total" como un espejismo. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Termina un año complejo de relatar. La historia de 2025 no puede contarse sin el terror causado por el asesinato de líderes sociales, el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y los constantes y letales ataques de los grupos criminales a la Fuerza Pública. En el ámbito político, la confrontación fue la norma, con un Gobierno Nacional pensando más en 2026 que en construir coaliciones, y un Congreso atrincherado en una terca y a menudo dañina oposición a cualquier idea que proviniera de la Casa de Nariño. Sin embargo, desde los datos macroeconómicos hasta las hazañas individuales de los deportistas abundan los motivos para no perder la esperanza en este proyecto común que llamamos Colombia.

La violencia tuvo distintos niveles. Los alcaldes de las principales ciudades del país criticaron al Gobierno Nacional por la falta de apoyo en pie de fuerza, mientras que la Casa de Nariño se defendió mostrando tasas de homicidio en descenso. El problema es que la percepción de inseguridad en ciudades como Bogotá está por los cielos, y las personas viven en constante sensación de temor. Más allá de las grandes urbes, las zonas históricamente afectadas por el conflicto tuvieron un pésimo año. Además de las bombas y los asesinatos, la implementación de nuevas tecnologías, como los drones, ha hecho mucho más difícil que las autoridades ejerzan control territorial. Todo eso lleva a que la seguridad sea la prioridad en la mente de los colombianos y que la “paz total” siga siendo un espejismo.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay dejó conmocionado al país entero. Varios meses después, no obstante, los pedidos de distintos políticos de bajar el tono al debate público y mostrar más respeto por las diferencias terminaron en nada. Nos preocupa a diario ver la hostilidad y la larga lista de adjetivos descalificativos que utilizan los distintos líderes políticos para referirse a sus contrincantes. Las elecciones del año entrante ocurrirán en medio de agresiones y muchas tensiones. ¿No hay manera de tener una democracia mucho menos hostil?

En lo político, el Gobierno logró aprobar la reforma laboral, subsanar la pensional y pasar el presupuesto nacional de la nación. Aunque sus iniciativas insignia, como la reforma a la salud, naufragaron ante un Congreso en campaña política. Las culpas son compartidas. Es cierto que la oposición cerró cualquier concesión en la ley de financiamiento, pero la Casa de Nariño mostró muy poca voluntad de construir acuerdos. Es decir, lo mismo que ocurrió en cada uno de los tres años que lleva este Gobierno.

Pero no todo fueron malas noticias para el Gobierno. El desempleo siguió bajando, la inflación está controlada y la consulta del Pacto Histórico demostró que su proyecto político tiene más piernas de lo que muchos predijeron. Quedan los interrogantes que produce el déficit fiscal desmedido y el aumento populista del salario mínimo.

El país, en todo caso, tuvo múltiples motivos para sonreír. Desde la clasificación al Mundial de la selección de Colombia de hombres hasta los múltiples triunfos de deportistas en varias ramas, los atletas nacionales muestran la importancia de la disciplina y la determinación. Si nos queda un mensaje de esto es que nuestro país es resiliente y nos va mucho mejor cuando trabajamos juntos. ¡Les deseamos un feliz 2026!

