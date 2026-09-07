Una sanción ejemplar para Meta, pero hay dudas

Esta decisión, acompañada de ajustes y restricciones en las aplicaciones, es una buena noticia. Sin embargo, expertos han mencionado que puede no ser suficiente. Foto: EFE - KANOA SHIM-LY

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El pasado miércoles 26 de agosto, Meta, el gigante tecnológico dueño de Facebook e Instagram, llegó a un histórico acuerdo con tribunales de Estados Unidos. Después de varios años y demandas de casi todos los estados de ese país, la compañía convino el pago de más de 16.000 millones de dólares por su responsabilidad en causar deliberadamente adicción a sus plataformas en menores de edad. Para los expertos, esta sanción es ejemplar, pero no suficiente.

Hace tan solo unos días, en estas mismas páginas, exigimos más regulación para los gigantes de la industria. Por lo mismo, esta decisión, acompañada de ajustes y restricciones en las aplicaciones, es una buena noticia. En adelante, las redes sociales de Meta tendrán que reorganizarse para evitar el uso pasivo, nocivo y permanente por parte de los usuarios menores de 18 años.

Entre las medidas que se tomarán están la eliminación del conteo de likes; un tiempo límite de uso de dos horas al día, que solo podrá ser deshabilitado por los padres; la eliminación de las notificaciones durante los días hábiles en horario escolar; y nuevos parámetros para los contenidos, de modo que sean apropiados para menores de edad, como la desaparición de filtros de maquillaje extremo y cirugías estéticas.

En su declaración tras el fallo, Meta invitó (o, más bien, retó) a otros gigantes de la industria como TikTok y YouTube a tomar acciones similares. Además, condicionó la implementación de otras medidas a que sus competidores cumplan con ese llamado. Si bien es importante que todas las grandes redes sociales se suban al barco de la regulación y protección a menores, deja un sinsabor que las precauciones de Meta dependan en parte de sus competidores, más que del reconocimiento total de su responsabilidad. Cuidar la infancia debe estar por encima de las lógicas del mercado.

Si bien estos cambios han sido celebrados por diversos expertos en salud mental, defensores de la infancia advierten que este acuerdo no sea efectivo o se confunda con la solución a un problema mucho más profundo. Victoria Hinks, madre de la adolescente Alexandra Lily Hinks, quien sufría de adicción a las redes sociales y terminó siendo víctima de suicidio en 2024 (motivo por el cual demandó a las grandes compañías tecnológicas), condicionó su satisfacción con las medidas “siempre y cuando se realicen de forma correcta”. Por su parte, Arturo Béjar, antiguo director de ingeniería en Meta y quien testificó en un juicio en Oakland, advierte que el acuerdo tiene un gran problema y es que sea la propia compañía la que defina lo que es dañino: “Una cosa es decir: ‘Solo tendrás dos horas de alcohol o cigarrillos al día’, pero sigue siendo igual de dañino para ti por lo que te están entregando”.

Habrá que esperar a que los estudios demuestren si, efectivamente, hubo una mejora en el bienestar de los menores de edad tras este recién inaugurado nuevo pasaje de la industria. Como siempre, la efectividad de las sanciones dependerá en gran medida del acompañamiento de los padres, mientras se instaura un nuevo paradigma que reiteramos: las redes sociales pueden causar daño y deben ser usadas con cuidado.

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