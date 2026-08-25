Una victoria de la ciencia contra el cáncer de piel

Es paradójico que este anuncio histórico ocurra mientras el Gobierno de Estados Unidos está en retirada de su apoyo a estudios científicos. Foto: Getty Images/iStockphoto - damiangretka

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Una fuerte luz de esperanza se acaba de encender en la lucha contra el melanoma, uno de los tipos de cáncer de piel más letales. Moderna y MSD (Merck en EE. UU.) anunciaron que su ensayo de una vacuna personalizada contra el melanoma obtuvo resultados clínica y estadísticamente relevantes en ensayos de fase 3. En términos sencillos, es la primera vez que una vacuna de este tipo logra un resultado positivo en esa fase de estudios. Nunca habíamos llegado tan lejos y, aunque hay detalles que no se han publicado, el mecanismo utilizado invita a un optimismo cauteloso sobre los potenciales descubrimientos que vengan en los próximos años.

Es paradójico que este anuncio, sin duda un hito histórico, ocurra mientras el Gobierno de los Estados Unidos está en franca retirada de su apoyo a los estudios científicos. La Secretaría de Salud, en cabeza de Robert F. Kennedy, ordenó recortar cerca de USD 500 millones destinados a la búsqueda de construir vacunas mediante ARN mensajero (ARNm). Entre los afectados estuvo Moderna, que fue señalada por los movimientos antivacunas con falsedades durante la crisis del COVID-19. Ahora, es precisamente ese tipo de investigación la que les abre una oportunidad a personas que sufren uno de los peores tipos de cáncer que conocemos.

Aunque los detalles de la fase 3 todavía están pendientes de ser socializados, el ensayo en fase 2 logró reducir un 49 % el riesgo de recaída o muerte y un 59 % el riesgo de metástasis. Como funciona es impresionante y un argumento a favor de seguir apoyando la investigación científica. El reto con el melanoma es que presenta mutaciones distintas en los tumores, por lo que tratamientos generales no son tan efectivos. En cambio, a través del ARNm, lo que lograron Moderna y MSD es crear tratamientos especializados para cada persona. Se trata de la materialización de un sueño que existe por lo menos desde 1990, cuando Katalin Karikó y Drew Weissman plantearon la posibilidad de usar el ARNm para poder crear tratamientos especializados con base en las características de cada individuo. Ese enfoque nos ayudó a encontrar una vacuna efectiva contra el COVID-19 y, ahora, nos da uno de los pasos más contundentes en la lucha contra el melanoma.

Vale la pena aclarar que el término “vacuna” se puede prestar para confusiones, pues el desarrollo científico solo aplica para personas que ya hayan sido diagnosticadas con melanoma. Interviene directamente en sus oportunidades de supervivencia y metástasis. Dicho eso, los aprendizajes de estos estudios son prometedores para otros tipos de cáncer. Ya hay ensayos en curso para tratar cánceres de pulmón, vejiga y riñón. Según el director de Moderna, Stéphane Bancel, los hallazgos “refuerzan la promesa de una aproximación más personalizada al tratamiento del cáncer”.

Claro, la tecnología actual es muy costosa y no llegará de manera rápida a todos los pacientes que lo necesitan. Ahí se choca con las dinámicas de los sistemas de salud mundiales y la desigualdad entre países ricos y el resto. Las barreras de acceso a tratamientos de alto nivel siguen costando vidas todos los días. Por eso es tan importante redoblar la inversión en ciencia e investigación, y combatir la ola de radicalismo anticientífico que se ha tomado varias democracias occidentales. Para que sigamos encontrando evoluciones que salven vidas, así como mecanismos para democratizar el acceso a las nuevas tecnologías, es necesaria la inversión pública generosa y los incentivos al sector privado. Es lo que nos ayudó a llegar hasta aquí.

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