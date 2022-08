El discurso del presidente Gustavo Petro le apuesta a la paz

Es bienvenido el tono conciliatorio y de reformas ponderadas que adoptó Gustavo Petro en la posesión presidencial. / Fotografía de Mauricio Dueñas Castañeda (EFE). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La espera por la llegada de la espada de Bolívar al lugar de la posesión presidencial terminó convirtiéndose en el símbolo más elocuente del arribo de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Casa de Nariño. Más que un simple capricho, el nuevo presidente se encargó de darle sustancia a la presencia del arma. Lo primero que dijo en su discurso fue: “Esta espada representa demasiado para nosotros, para nosotras, y quiero que nunca más esté enterrada, retenida. Que solo se envaine, como dijo su propietario, cuando haya justicia en este país. Que sea del pueblo”. El discurso que vimos después fue un bienvenido llamado a la paz, a la unidad, a construir a partir del diálogo. Nos preguntábamos ayer en este espacio si el nuevo gobierno sería ponderado. Por lo menos desde el discurso, hay buenas señales para los próximos cuatro años.

Empezó bien el evento Roy Barreras, presidente del Congreso. En notable contraste con el discurso de Ernesto Macías hace cuatro años, el senador no puso el espejo retrovisor, no utilizó la cizaña como herramienta retórica, no dividió al país en buenos y malos ni propuso a su propio movimiento como salvador. De hecho, empezó con un recuerdo de las masacres, las cicatrices que lleva este país. Honró a todas las víctimas, incluyendo las de las Fuerza Pública, que ha sido sometida a un plan pistola en el último mes. “Venimos de esas heridas viejas, venimos de esos campesinos, de esos desarraigados, desplazados... de esos abandonados”, dijo Barreras, para concluir: “Intentar sanar esas heridas, a eso vinimos hoy”.

La respuesta es la apuesta por la paz. “Gracias a la paz y a pesar de la guerra” estamos aquí, agregó el congresista. El presidente Petro fue más allá, diciendo que su objetivo es “que la paz sea posible. Tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de conflicto armado. Yo diría que dos siglos de guerra permanente, la guerra perpetua de Colombia”.

En el discurso presidencial se habló necesariamente de la guerra contra las drogas, de políticas de redistribución dentro de lo razonable, de generar riqueza que llegue a todos los colombianos. “Una reforma tributaria que genere justicia”, fue la promesa del nuevo mandatario. Se trató, entonces, de un discurso que caminó sobre los temas que se le han conocido al presidente desde que fue elegido. Populismo, sí, pero acompañado de reformas racionales, alcanzables. Una negociación para convertir a Colombia en un país más solidario sin que se haga de manera agresiva.

En últimas, el discurso de posesión fue una mano abierta. Tanto Barreras como Petro repitieron una y otra vez la importancia de proteger la institucionalidad, la Constitución. Se habló incluso de los futuros mandatarios, para calmar los miedos de quienes temen que no haya respeto a los períodos presidenciales.

Fue, entonces, un buen discurso. Lo hemos dicho en este espacio: el mandato popular es para tener reformas ponderadas, un combate de frente contra la desigualdad y la corrupción. Empezamos con un presidente que no parece guardar rencor ni gastó tiempo en viejas rencillas políticas. Ojalá las promesas se cumplan. Pero, por lo menos desde el cambio de tono, es bienvenida esa “segunda oportunidad sobre la Tierra” que anunció el presidente Petro.

