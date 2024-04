El doble rasero con la prohibición de TikTok 

El debate en torno a la prohibición de TikTok es mucho más complejo de lo que parece. Los usuarios quedamos a la espera de regulaciones razonables. Foto: EFE - ALLISON DINNER

Estados Unidos sentó un precedente muy problemático al aprobar una ley, ya firmada por el presidente Joe Biden, que deja a ByteDance, empresa dueña de la red social TikTok, dos opciones: vender su aplicación a una empresa estadounidense o no poder operar en el país del norte. Se trata de un debate complejo con múltiples aristas, pues la excusa invocada por el Congreso fue la seguridad nacional ante los innegables lazos de TikTok con el Partido Comunista Chino, pero en la práctica implica afectar el trabajo de millones de personas, al mismo tiempo que plantea un importante debate sobre libertad de expresión. La hipocresía latente apunta también en otra dirección: ¿por qué regular a TikTok por prácticas que las redes sociales estadounidenses no siente vergüenza en utilizar?

TikTok es la red social de mayor crecimiento en los últimos años y tiene particular acogida en la generación más joven. Su algoritmo, construido a partir de la recomendación de contenido, cambió el paradigma. Donde antes lo más importante era sumar seguidores, la nueva red social privilegia el contenido que considera que le puede gustar a la mayor cantidad de gente. Su influencia es innegable, pues el resto de redes sociales modificó su actuar para parecerse más a ese tipo de recomendación. Lo que trajo bastantes problemas.

Si el algoritmo controla qué ve y qué no ve la gente, más allá de ser una característica incidental, se convierte en un asunto de interés público. En el caso de TikTok, abundan las denuncias sobre cómo cualquier mención al Partido Comunista Chino o a los crímenes del régimen de Xi Jinping es censurado. También se prohíbe el uso de ciertas palabras, lo que ha llevado a la creación de todo un lenguaje diseñado para evadir a los censores invisibles. Ahora, eso no solo ocurre allí. Hace poco dedicamos estas páginas para denunciar cómo Meta, a través de un cambio en Instagram, decidió unilateralmente limitar el alcance de todas las cuentas que toquen temas sociales y políticos. Poco han importado los reclamos. Si una empresa multinacional decide que hay discursos que no merecen tanta difusión, pueden limitarlos. Es una situación distópica que no ha recibido suficiente atención.

El problema que Estados Unidos tiene con TikTok, entonces, es que los datos de sus usuarios pueden terminar en manos del Partido Comunista Chino. No se trata de un temor sin mérito. Al ser una empresa con lazos fuertes a China, responde a los caprichos del gobierno autoritario de Xi Jinping, que tiene una larga historia de poca transparencia. Es cierto que las democracias liberales seguimos permitiendo la entrada de productos e inversiones chinas sin exigir mejores condiciones laborales ni garantías de respeto a las libertades individuales. Esa es una bomba que eventualmente estallará.

Entonces, la pregunta de fondo es: ¿por qué las compañías estadounidenses sí pueden hacer lo que se les antoje con los datos de sus usuarios, pero una empresa como TikTok no? Es evidente que el Congreso estadounidense no ha sido capaz de regular a Meta, X o similares, a pesar de llevar a cabo audiencias con bombos y platillos. Como TikTok es igual a China y China es igual a enemigo, se aprobó una medida. Empero, persiste una duda: ¿qué dirá la Corte Suprema, de mayoría conservadora y larga historia de protección a la libre expresión, de este claro ataque a la competencia?

Persistirá, en todo caso, el problema esencial de que estas empresas tecnológicas hacen y deshacen a su antojo en todos los países a los que entran. Moldean el debate público, utilizan algoritmos opacos protegidos por el secretismo de la propiedad intelectual, y tienen poco interés en responderles a sus usuarios.

