El fútbol no se vende... ¿O sí?

Cuando se filtró la noticia, Infantino intentó venderla como una oportunidad para que haya más recursos en el fútbol. Pero hay muchas dudas. Foto: EFE - WILL OLIVER

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La última Copa del Mundo fue un éxito financiero rotundo para la FIFA. Según estimaciones, el órgano rector del fútbol internacional consiguió cerca de 15.000 millones de dólares en ingresos. Sin embargo, propuestas recientes de su presidente, Gianni Infantino, nos llevan a una pregunta: ¿cuánto dinero es suficiente dinero? Para la cabeza de la FIFA y sus aliados, parece que nunca habrá suficiente. La amenaza contra la integridad del fútbol global es preocupante.

La FIFA no salió indemne del pasado Mundial. Cada vez se hicieron más virales posturas de fanáticos que destacaban decisiones injustas tomadas dentro del torneo. La tarjeta roja perdonada a Estados Unidos, después de la intervención del presidente de ese país, Donald Trump, manchó por completo al torneo. La sensación mayoritaria parece ser que el fútbol internacional es más una excusa para hacer dinero que para inspirar a millones de personas. Ahora, Infantino propuso crear una nueva organización, FIFA Forward Enterprise, que administre la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes. Esto abriría la puerta para vender el 21 % de la participación en esa nueva empresa a capital privado. Estaríamos hablando de 4.200 millones de dólares a cambio de poder lucrarse del campeonato mundial. Adicionalmente, la nueva empresa tendría que ser dirigida por el presidente de la FIFA, que tendría un sueldo estimado en 64 millones de dólares.

Cuando se filtró la noticia, Infantino intentó venderla como una oportunidad para que haya más recursos para el deporte. Argumentó que se trata de la “democratización del fútbol en el mundo” con 10.000 millones de dólares en financiación a proyectos de desarrollo. En los próximos cuatro años, cada asociación miembro podría pedir 20 millones de dólares para proyectos y luego 24 millones de dólares entre 2035 y 2038. Con esto, el presidente de la FIFA busca no solo garantizar su reelección en el cargo, sino motivar a los países con menos recursos para invertir en sus proyectos deportivos.

Persisten las sospechas. Por ejemplo, el grupo de inversionistas propuesto es Thrive Eternal, fundado por Joshua Kushner, quien es el hermano de Jared Kushner. Ivanka Trump, hija del presidente Trump, está casada con Jared Kushner, quien ha servido de intermediario de Trump en varios negocios en los Emiratos Árabes. Sí, el mismo Trump que llamó a Infantino para que le quitaran la tarjeta roja a su selección.

La UEFA anunció que sus 55 países no participarán en competiciones de la FIFA si esta venta se lleva a cabo. “El alma y la gobernanza del fútbol no son bienes para vender, especialmente con cero transparencia sobre quién se beneficiaría financieramente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. El fútbol no puede ser vendido por la FIFA”, dijeron en un comunicado. La CONCACAF, con sus 41 miembros, se unió. En el comunicado, cuestionaron “la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia”.

A pesar de esa oposición, Infantino solo necesita convencer a la mayoría de las 211 federaciones. Y sabemos que el dinero es un incentivo bastante eficaz. El problema es que rara vez mayores ingresos se ven representados en programas de desarrollo de futbolistas más robustos. ¿Está en venta el fútbol?

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