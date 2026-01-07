El gobierno Trump está cómodo con el chavismo

Ausente en esta conversación sobre quién y cómo dirige Venezuela está una palabra clave: democracia. El gobierno de Donald Trump no muestra mucho interés. Foto: EFE - Miguel Gutiérrez/ STIAN LYSBERG SOLUM

La entrevista es difícil de ver. María Corina Machado, líder la oposición venezolana, decidió hablar con Sean Hannity, de Fox News. La estrategia es calculada. No solo Fox News tiene el privilegio de ser la cadena de noticias favorita del presidente estadounidense, Donald Trump, sino que Hannity es un amigo personal del mandatario, y suele asesorarlo. El objetivo de Machado es simple: que el presidente Trump deje de ignorarla. A ese nivel ha llegado el delirio provocado por los ataques de Estados Unidos en Venezuela.

Durante la conversación, Machado, con una sonrisa, deja entrever que los problemas vienen de antes. Contó que no habla con el presidente Trump desde el pasado 10 de octubre, cuando a ella le dieron el Premio Nobel de la Paz. Varios medios estadounidenses han reportado que esa elección de Machado afectó personalmente a Trump, quien sueña con recibir el premio. Hannity hizo una pregunta extraña: “¿En algún momento ofreció darle el Premio Nobel de la Paz a él?”. “Bueno, no ha sucedido todavía, pero ciertamente me encantaría poder decirle personalmente que... queremos dárselo a él, compartirlo con él”, respondió Machado.

La sensación dentro de la oposición venezolana es una mezcla de desconcierto y necesaria cautela. Donald Trump no mencionó a Edmundo González en su conferencia de prensa, a pesar de que González ha insistido que es el presidente legítimo de Venezuela. Sobre Machado dijo que contaba con el respaldo para liderar y, desde entonces, no ha cambiado su discurso. The Washington Journal publicó un informe confidencial de la CIA. En él, la conclusión era inequívoca. Decían, en esencia, que Machado y la oposición no podían garantizar el control de Venezuela y que, por lo menos por ahora, se hacía necesario apoyar a Delcy Rodríguez, presidenta en funciones y vicepresidenta de Nicolás Maduro. En todas y cada una de las declaraciones dadas en estos días, tanto Trump como su secretario de Estado, Marco Rubio, han insistido en que Rodríguez es la mejor opción en este momento.

Ausente en esta conversación está una palabra clave: democracia. El martes, Donald Trump dijo que no se puede hablar de elecciones, porque primero hay que llevar al país a una “buena salud”. Es decir, de facto están negando el resultado de las votaciones del año pasado. Stephen Miller, su asesor, fue contundente en CNN. “Nosotros estamos poniendo los términos y las condiciones. Para que ellos hagan relaciones comerciales, necesitan nuestro permiso. Para que puedan poner a andar su economía necesitan nuestro permiso. Así que Estados Unidos está a cargo. Estados Unidos está dirigiendo (Venezuela)”, afirmó. En ese marco, Rodríguez les garantiza estabilidad. El chavismo en pleno parece haber aceptado el sacrificio de Nicolás Maduro a cambio de conservar el poder. Esas son buenas noticias para las empresas petroleras de Estados Unidos que, según Politico, están en proceso de invertir en el país. No son tan buenas noticias para la oposición, que se siente marginada y traicionada. Tampoco son buenas noticias para los sueños de democracia. Venezuela sigue a la deriva y quienes la “dirigen” tienen prioridades alejadas de la libertad de los ciudadanos. Por eso Machado está buscando apelar al ego infantil del presidente estadounidense.

