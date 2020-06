El laberinto de Juan Guaidó

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pasa por el momento más difícil de su vida política debido a una serie de hechos que lo han obligado, literalmente, a desaparecer. Los últimos acontecimientos en el país vecino, en especial desde la fallida intentona de desembarco con la que se le relaciona, lo obligaron a ocultarse ante la inminencia de su detención por parte del régimen. Reconocido por cerca de 60 países como presidente legítimo, su incierto destino deja de nuevo a la oposición y al país en una situación compleja, frente a una dictadura apuntalada por el apoyo de los militares.

Guaidó no se ha dejado ver desde hace varias semanas. El régimen ha esperado pacientemente a contar con una coyuntura especial que le permita revestir de legalidad su eventual detención y encarcelamiento. Este fue uno de los mecanismos preferidos de Chávez, y ahora de Maduro, quien ha enviado a la cárcel o al exilio a una gran cantidad de dirigentes políticos venezolanos. En este momento, las dos figuras más representativas de la oposición, Guaidó y su mentor político, Leopoldo López, viven situaciones similares. López se encuentra en la residencia del embajador de España desde hace más de un año. Juan Guaidó, según el régimen, estaría oculto en la residencia del embajador de Francia. El gobierno francés lo ha negado. Lo cierto es que su paradero es desconocido.

Esta situación se presenta en un momento complejo. Contrario a lo afirmado por Maduro, la pandemia está generando zozobra dentro del país. Esta situación llevó al gobierno ilegítimo a buscar un acercamiento con el encargado del sector salud dentro de la oposición. Lo anterior por petición de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para dar apoyo técnico. Julio Castro, coordinador del equipo epidemiológico de Guaidó, y Carlos Alvarado, ministro de Salud de Maduro, van a trabajar de manera conjunta para tratar la pandemia. Cada parte, dentro de la polarización existente, presentó los hechos a su acomodo. Mientras los oficialistas lo mostraron como un acuerdo con un sector antichavista, dentro de la oposición, mostrando las existentes fisuras internas, hubo reacciones diversas. Una parte lo vio como un paso más del incipiente diálogo, otro como una derrota para el régimen, y otro, más radical, cuestionó este tipo de acercamientos.

En medio de esta situación, el régimen se vio en la obligación de importar gasolina desde Irán, la cual se pagó con reservas internacionales en oro. Su llegada no estuvo exenta de tensión, pues se trajo en barcos iraníes, en un abierto desacato a las sanciones internacionales que la Casa Blanca ha impuesto contra ambos países. Lo que pudo terminar en una confrontación no se dio y la llegada de la gasolina le permite a Maduro un respiro temporal, frente a la casi imposibilidad de conseguirla en el que se ha considerado como el país con mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Los 1,5 millones de barriles de combustible iraní le permitieron al régimen aumentar el precio del litro de gasolina de 0,00006 bolívares, a 0,02 de dólar por litro, con un consumo mensual máximo, a partir del cual se pagarán 0,50 dólares el litro. Lo anterior, luego de que Donald Trump sancionara a la petrolera rusa Rosneft, que había manejado el crudo venezolano. A pesar de que el precio por litro no parece muy alto para los estándares internacionales, no se puede olvidar que, dada la devaluación de la moneda, el salario mínimo es de US$4 por mes.

Las situaciones descritas no han generado mayores protestas. Sin embargo, como se ha mencionado, Venezuela parece encontrarse frente a la tormenta perfecta. Dos gobiernos, uno ilegítimo, apuntalado por las fuerzas armadas, y otro de transición, que tiene su propia crisis interna. Un sistema de salud desmantelado que deberá enfrentar el reto de la pandemia. Desempleo y hambre que campean por igual. De momento no se ve ninguna salida viable a corto o mediano plazo para el país vecino.

