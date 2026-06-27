El orgullo LGBTIQ+ marcha con rabia, temor y rebeldía

El orgullo LGBTQ+ marcha con rabia, temor y rebeldía. Foto: Jose Vargas Esguerra

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Las marchas del orgullo de personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersex y queer (LGBTIQ+) nacieron del dolor. Arrancaron en 1970, en respuesta a los disturbios que ocurrieron el año anterior por las redadas violentas que llevaba a cabo la policía estadounidense en contra de establecimientos identificados como puntos de encuentro de personas con orientaciones sexuales no hegemónicas. Desde entonces, el movimiento contemporáneo por la igualdad no ha tenido descanso, no ha dejado de luchar al mismo tiempo que llora a sus muertos. Los Estados pasaron de la hostilidad directa a la negligencia, hasta, a regañadientes, ir concediendo derechos. Colombia es referente en América Latina actualmente en cuanto a los derechos para personas LGBTIQ+, pero también seguimos siendo un país peligroso para la diversidad.

Mañana, en distintas ciudades del país, habrá marchas para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Serán fiestas multicolores de personas mostrándose como acto de resistencia. La visibilidad es rebeldía cuando durante tanto tiempo el mandato era el silencio, el ostracismo, la estigmatización y la vergüenza. Mañana serán multitudinarias las marchas, con el recuerdo vivo de todo lo que se ha avanzado y también de todo lo que nos falta.

Justo este 2026 se cumplen diez años de la Sentencia SU-214 de 2016. En ella, la Corte Constitucional, después de años de trabajo organizado por parte del movimiento, reconoció el derecho de las parejas del mismo sexo a casarse. Adriana González y Marcela Rojas fueron las primeras en contraer matrimonio civil en nuestro país. Hasta abril de este año, cerca de 18.000 parejas del mismo sexo han ejercido su derecho a casarse. En conmemoración, mañana la organización Colombia Diversa entregará al Museo Nacional de Colombia la demanda que llevó a ese hito. Las palabras de la directora de la organización, Marcela Sánchez, son un llamado de alerta: “ante amenazas tan inminentes de retroceso tras la reciente elección presidencial, hoy más que nunca es necesario preservar las memorias LGBTIQ+ junto a los argumentos que hemos usado para conseguir nuestros derechos, para que así queden como testimonio y puedan usarse como recurso para las presentes o futuras generaciones cuando se requiera”.

Los avances jurídicos han sido muy importantes para ayudar a convertir Colombia en un espacio más seguro para las personas LGBTIQ+, pero también hay un ataque constante que busca llevarnos al retroceso. Además, el prejuicio sigue mostrando su horrible rostro de muchas maneras. Hoy también recordamos a Sergio Urrego, joven víctima de suicidio después de recibir matoneo por las directivas de su colegio debido a su orientación sexual. En múltiples decisiones de tutela de la Corte Constitucional han quedado retratados casos similares al de Urrego, con niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ que se chocan con obstáculos y distintos tipos de discriminación.

También, sí, los siguen matando. Cifras de la organización Caribe Afirmativo hablan de 270 personas LGBTIQ+ asesinadas en el 2025. La violencia por prejuicio es particularmente cruel hacia las personas trans. Esa población, de por sí vulnerable debido a las múltiples barreras de acceso a servicios básicos como el sistema de salud y a obtener empleos de calidad, es ahora el objetivo de una campaña internacional que busca crear un pánico moral para imponer reformas legislativas transfóbicas. Lo vimos en las elecciones pasadas, donde muchas burlas de los sectores conservadores se dirigieron a esta población.

Entonces, este año en Colombia se marcha con temor y, también, con rebeldía, rabia y como gesto de desafío. Porque el clóset se llevó consigo incontables vidas y nunca más puede regresarse a él. No podemos ser cómplices de quienes buscan que haya más dolor y sufrimiento. Las personas LGBTIQ+ tienen derecho a vivir sus vidas en paz dentro de Colombia. Que no se nos olvide.

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