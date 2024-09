El peligro que representa Donald Trump 

Donald Trump mostró su crueldad en un debate presidencial. Su estilo de hacer política es una amenaza para la democracia y la paz de las sociedades. Foto: EFE - DEMETRIUS FREEMAN / POOL

En medio del debate presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump hizo algo que a estas alturas parecía imposible: sorprendió con la crueldad de sus desvaríos. En una frase que merece ser estudiada con detenimiento, y refiriéndose a migrantes en ese país, dijo: “En Springfield, Ohio, se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí”. Si hay un resumen de lo que está mal con la democracia, no solo estadounidense sino global, ese apartado de un debate aparatoso es una buena muestra.

Trump ha construido su carrera sobre la base del odio. Los migrantes están de primeros en su lista. Cuando lanzó su primera campaña presidencial, lo hizo en un discurso refiriéndose a los mexicanos que supuestamente enviaban a “su peor gente”. Desde ahí ha logrado movilizar a millones de personas sobre un discurso de miedo y agresividad. Hace poco, dijo que su regreso a la Casa Blanca sería una oportunidad de vengarse. Notificó a fiscales, servidores públicos y jueces que se atrevan a cuestionar sus métodos. Su retórica es una que ve en la crueldad la capacidad de manipular emociones y obtener votos. Los resultados son evidentes.

Regresando a la frase del debate, ya no hay necesidad de disimular. El objetivo es la deshumanización. Si los migrantes se comen a los seres sintientes, son personas que no son dignas. Para qué respetar sus derechos, para qué hablar de libertades; lo que se necesita es la fuerza. Hay quienes dicen que no se debe exagerar al señalar las raíces fascistas de estos discursos, pero más claro no podría estar. Trump juega a una política de la aniquilación. Si personajes como él obtienen poder, no solo la democracia está en riesgo, sino que la violencia se convierte en un mecanismo aceptado para tratar a los demás. ¿Es necesario repetir por qué eso es una fórmula para el desastre?

Falta, adicionalmente, el detalle quizá más importante: es mentira. No hay reporte creíble alguno de personas comiéndose a las mascotas. Trump está mal informado, sus fuentes “alternativas”, esas que se celebran tanto en las dinámicas de las redes sociales, lo engañaron. Aunque a él no le importa y a sus seguidores menos. Ese es el truco del autoritarismo con base en el odio, que no necesita razones más allá de comprobar sus propios sesgos.

Por eso, esta elección en los Estados Unidos va más allá de una simple división entre derecha e izquierda (aunque llamar de izquierda a Kamala Harris es una franca manipulación). Lo que se enfrenta es una idea básica sobre nuestras sociedades. Hay quienes ven en los distintos seres que merecen respeto, mientras que hay otros que solo ven una oportunidad para imponerse, triunfar y negar la dignidad.

Los ecos se sienten en todo el mundo. Los Estados Unidos no son excepcionales en esta manera de hacer política. El problema es que si funciona en una democracia tan influyente, lo hace en todas. En el proceso, nos llevan de camino a la violencia, la polarización y la destrucción de las instituciones. Se benefician los “hombres fuertes” que prometen soluciones fáciles, pero pierden la paz. ¿Cómo lograr que la democracia resista?

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.