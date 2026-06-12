En Estados Unidos, la pelota sí se mancha

Aficionados, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y hasta influenciadores han sufrido la inclemencia de una administración que culpa al extranjero como origen del crimen en su territorio. Foto: EFE - WILL OLIVER

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Este jueves comenzó una nueva Copa Mundial de Fútbol que pasará a la historia por su cambio de formato, por su naturaleza multisede y, también, por una decadencia en el trato a sus participantes por cuenta de las políticas migratorias en Estados Unidos. Aficionados, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y hasta influenciadores han sufrido la inclemencia de una administración que culpa al extranjero como origen del crimen en su territorio.

La primera gran polémica sucedió el 7 de junio con la llegada a suelo estadounidense de la selección de Senegal, la cual tuvo que atravesar un minucioso y atípico control migratorio en la propia pista de aterrizaje, escenas que no tardaron en viralizarse en redes sociales.

Otra ola de críticas surgió tras el rechazo por parte de las autoridades migratorias estadounidenses a Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que debía cumplir con su trabajo en varios partidos de la Copa. El colegiado venía de ser nombrado el mejor árbitro africano de 2025; sin embargo, su ingreso a Estados Unidos fue negado en Miami, a pesar de que asegura tener su visado en orden.

Los periodistas deportivos africanos también han sufrido de la inamistosa recepción del país norteamericano. Habiendo ya comenzado el Mundial, muchos de ellos aún no han recibido sus visas para ingresar a Estados Unidos, a pesar de haber empezado los trámites hace meses e incluso contar con la acreditación de la FIFA.

Otro ejemplo llegó con la selección de Irak, con un interrogatorio de más de siete horas a Aymen Hussein, su goleador, cuando llegó a Chicago. En ese mismo vuelo iba Talal Salah, fotógrafo oficial de esa selección. Lo interrogaron por 10 horas, revisaron todos sus equipos y lo deportaron.

La lista de lunares no se detiene, pues el martes la FIFA anunció que se revocaron las entradas al torneo para los aficionados de Irán. Recordemos que cada federación de los 48 países participantes en el Mundial tiene —o tenía— el derecho de distribuir el 8 % del aforo de los estadios en los cuales vayan a jugar. Esta postura coincide con la tensión militar que existe con el país anfitrión, luego del inicio de los ataques estadounidenses en febrero de este año.

Además, por solicitud de la FIFA, el seleccionado iraní tuvo que establecer su campamento base en la ciudad fronteriza de Tijuana, en México, a pesar de que se había designado previamente a Arizona para tal propósito. El equipo tendrá que cruzar la frontera en las fechas de sus encuentros y regresar ese mismo día a territorio mexicano. ¿Qué sentido tiene ese desgaste?

Desde el pasado diciembre se podía entrever la docilidad de la FIFA frente al mandatario estadounidense, con la entrega de un recién estrenado “Premio de la Paz de la FIFA” hecho a la medida. El presidente de esa organización, Gianni Infantino, ha sido confrontado por medios de comunicación a raíz de todo lo aquí mencionado. Su respuesta fue pobre y burlesca: “No podemos controlar todo. (...) Tal vez, algunas veces, es bueno estar chill y relajarse. Trabajamos para resolver todo”. Tal vez, algunas veces, sea bueno no relajarse tanto y tomar una postura en defensa de quienes conforman el mundo del fútbol.

Un día después de iniciado el Mundial, con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) a las puertas de los estadios, será cuestión de tiempo para ver si la política retardataria termina de manchar la pelota. Un evento que debería ser de encuentro, unión y felicidad se opaca con la triste marca de la ultraderecha trumpiana.

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