Era necesario reconstruir los intentos de paz con el Eln

Por fin vuelven a soplar vientos de paz con la guerrilla del Eln! Después de las canalladas y los actos crueles de la guerrilla, sumados a las torpezas del último gobierno, la sensatez parece haber regresado y aterrizado sobre una verdad que ya conocíamos de antemano: la paz es la única salida y no hay razón alguna para que el conflicto armado continúe. No hay motivos para más secuestros, más personas asesinadas ni más dolor en nombre de una caduca causa política. Si las Farc pudieron llegar a un acuerdo, con todo y sus diferencias, el Eln también está en capacidad de abandonar las armas. Falta mucho, claro, y todo puede salir mal en la nueva negociación que inicia. Pero, volviendo siempre a la frase de don Guillermo Cano, ¿por qué no apostarle a la paz? Esta y todas las veces que sea necesario.

El reconocimiento y agradecimiento por este logro lo merece el presidente, Gustavo Petro. Desde la campaña dijo que retomaría los diálogos con el Eln y con solo dos meses cumplidos de gobierno lo consiguió. Además, su articulación de una estrategia para la “paz total” muestra la voluntad del Estado de tener una mirada integral del conflicto, tanto por los diversos actores como por la urgencia de atacar las raíces de la desigualdad y la violencia en el país. Nunca antes una guerrilla de izquierda se había sentado a negociar con un gobierno de izquierda, que además fue posible gracias a un proceso de paz y reincorporación a la sociedad. El Eln debe comprender que su interlocutor representa una oportunidad histórica para encontrar puntos de acuerdo y que esta mesa de diálogo llegue a buen puerto.

Hay otros aciertos. Desde Caracas, el Gobierno Petro y el Eln anunciaron que retomarían los diálogos en el marco de la agenda pactada con la administración de Juan Manuel Santos. Es apenas natural: lo acordado era con el Estado colombiano, no con un presidente particular. La aplicación de los protocolos permitió por fin la salida de Cuba de los negociadores del Eln, lo que les ayudará a retomar contacto con los miembros de la guerrilla e incluso conformar un nuevo equipo de negociación que represente la actual realidad del grupo armado.

El Eln ha cambiado en estos años. A pesar de la escalada en la persecución promovida por el entonces presidente Iván Duque, la guerrilla se fortaleció, aumentó sus números y su influencia, aunque sus enemigos en terreno también. Como le dijo a El Espectador Luis Eduardo Celis, colaborador de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES): “El Eln es un poco más fuerte, con mayor presencia territorial. Tenía presencia en 140 municipios y ahora en 180. Tiene un poco más de hombres armados y copó algunas zonas de las que salieron las Farc”. La pregunta es si, a pesar de esa fortaleza, persiste la voluntad de paz y todo parece indicar que sí es el caso.

Quedan muchas heridas abiertas, eso es claro. Llegamos a este nuevo proceso de paz después de actos de barbarie injustificable por parte del Eln y sin que se haya podido avanzar en gestos humanitarios como el fin de los secuestros o del reclutamiento de menores de edad. Pero también hay motivos de esperanza: los ceses al fuego declarados recientemente y el reconocimiento del Gobierno como un interlocutor válido. Esperamos que todos los involucrados en los diálogos, que comenzarán en noviembre, sepan que Colombia no desea un fracaso más. Le apostamos a la paz.

