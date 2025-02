Estados Unidos abraza la ignorancia con entusiasmo

Robert F. Kennedy Jr. es quizás el mejor símbolo de la degradación de la reputación estadounidense. Foto: EFE - JASON ANDREW / POOL

Ya sabíamos que el segundo gobierno de Donald Trump representaría una claudicación en el rol de Estados Unidos como líder en la investigación científica. Sin embargo, la realidad sigue superando a la ficción. En una votación desconcertante, el Congreso de ese país, de mayoría republicana, eligió a un secretario de Salud que ha coqueteado con posiciones antivacunas, sugerido que el covid-19 tenía la capacidad de elegir a quién contagiar según su raza y apoyado la idea de que el VIH no causa el sida. Su ignorancia sería anecdótica si no estuviera a cargo, ahora, de la principal fuente de financiación para el desarrollo médico en todo el mundo. Cuando se encumbran posiciones tan dañinas, las personas mueren, la confianza en las instituciones se deteriora y el mundo entero pierde herramientas para combatir las enfermedades.

Robert F. Kennedy Jr. es quizás el mejor símbolo de la degradación de la reputación estadounidense. Perteneciente a una de las familias más influyentes en el Partido Demócrata, conocida por su liberalismo, por el apoyo generoso a las ciencias y a los argumentos técnicos, lanzó una campaña presidencial fallida plagada de asesores provenientes del movimiento antivacunas. Su acercamiento temprano a Donald Trump le ganó el puesto de secretario de Salud, lo que significa que bajo su mandato quedó el Departamento de Salud y Servicios Humanos, una agencia con 13 divisiones entre las que se incluyen la Administración de Alimentos y Drogas, el Instituto Nacional de Salud y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. A todas las ha llamado corruptas. El legado de los Kennedy termina resumiendo la crisis del liberalismo estadounidense: su mayor representante actual es anticiencia, anticooperación y un manipulador de primera categoría.

En 2024, Kennedy dijo que “no hay vacuna alguna que sea segura y efectiva”. Eso no es cierto. Las vacunas llevan décadas salvando vidas. Un informe del año pasado del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que la vacunación infantil en Estados Unidos ayudó a prevenir 508 millones de enfermedades, 32 millones de hospitalizaciones y más de un millón de muertes. Sin embargo, Kennedy también contó en un pódcast que cuando ve a alguien llevando a un bebé en brazos “me acerco y les digo que es mejor que no lo vacunen”. Interrogado en el Congreso para la confirmación en su nuevo cargo, no se alejó de la idea equivocada, agresiva y capacitista de que las vacunas causan autismo. No, las vacunas no causan autismo.

La defensa de Kennedy es la misma que usan muchas personas en redes sociales para echar por la borda los debates. Dicen que “solo están haciendo preguntas”. ¿Quién puede oponerse a hacer preguntas? ¿Quién puede negar que la industria farmacéutica ha incurrido en prácticas cuestionables? Nadie, por supuesto. Pero aquí está el punto: los científicos de todo el mundo llevan décadas haciendo preguntas y buscando responderlas. Las vacunas han sido verificadas; su uso ha salvado vidas. En el covid-19 pudimos detener la pandemia gracias a la rapidez en la producción de vacunas y en los procesos de su aplicación. No se trata de confiar ciegamente en una autoridad, sino de ver la evidencia, de hablar sobre los hechos, de no quedarse en la posición cómoda de sembrar desconfianza “haciendo preguntas”. Como sociedad, necesitamos respuestas para tomar decisiones. Personajes como Kennedy son un obstáculo peligroso para poder hacerlo.

