Google pierde en un tribunal de justicia

La semana pasada terminó con una inusual victoria en la regulación de las grandes empresas tecnológicas. En una decisión histórica, la jueza Leonie Brinkema, del Distrito Este de Virginia, en Estados Unidos, encontró que Google violó la ley. En síntesis, falló que Google tiene un monopolio sobre la manera en que se tramita la publicidad en internet y que utilizó su posición dominante para cobrarles más a todos los involucrados: los anunciantes y las páginas que los necesitan. Esto podría significar que la empresa tenga que vender parte de sus negocios y se une a la demanda que tiene en contra por su manejo de las búsquedas en internet. La semana pasada también empezó un juicio contra Facebook por la agresiva compra de Instagram y WhatsApp.

No hay que celebrar. Llevamos años pidiendo una regulación integral de las empresas tecnológicas, y esta decisión no es precisamente eso. Google, Meta, Amazon y similares seguirán actuando como supraestados que influyen sobre las sociedades modernas y no actúan con responsabilidad. La Unión Europea, la única que ha intentado llevar a cabo algún tipo de regulación, está sola y su ritmo paquidérmico la obliga siempre a llegar tarde. Que los tribunales de Estados Unidos estén tomando medidas puede, en todo caso, terminar en acuerdos con pocas consecuencias.

Sin embargo, dado que ese es el mundo en el que estamos viviendo, este tipo de oportunidades son únicas. Google ya fue condenado por su monopolio sobre las búsquedas. El Departamento de Justicia tiene demandado a Apple por la manera en que no permite a los usuarios salirse de su ecosistema de productos, mientras que la Comisión Federal de Comercio demandó a Amazon por sus prácticas contra las pequeñas empresas. Mark Zuckerberg, de Meta, tuvo que rendir testimonio porque, entre otras cosas, escribió en un mensaje que quería comprar Instagram para aplastar la competencia.

En este caso de Google, la manera en que construyó su sistema de venta de anuncios hizo casi imposible utilizar otro servicio. Cualquier página que quiera sobrevivir en internet necesita, entonces, pasar por Google. Esto, según la jueza Brinkema, “les quitó la posibilidad a sus rivales de competir, y la conducta excluyente lastimó a los clientes de Google... así como la idea de una web abierta”. Por ejemplo, muchos medios de comunicación, cuando hicieron su transición de impreso a digital, se encontraron con que las tasas cobradas por Google hacían inviable un modelo de negocios que sirvió durante décadas. La empresa controla la tecnología de mostrar anuncios, la tecnología de comprarlos y la tecnología de hacer esas transacciones. Es ineludible.

Las cifras demuestran que la jueza tiene la razón: Google tiene el 87 % del mercado de venta de anuncios en internet. Solo en 2023, eso le representó US$31.000 millones en ingresos, una décima parte de todos sus ingresos. Ahora, podría ser forzado a venderlo, pero no es claro si la administración de Donald Trump ejerza la presión. El caso de Meta, dicen los expertos, es más difícil de probar. El poder del lobby y el peso que estas empresas tienen en la economía estadounidense las ubica en una posición privilegiada para evitar las peores consecuencias de esta decisión. Es decir, estamos lejos de una regulación. El mundo entero sufre las consecuencias.

