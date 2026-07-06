¿Hasta cuándo el desespero en Venezuela?

La gente está molesta, exhausta, herida y con poca paciencia. Comprensiblemente. Foto: EFE - Javier Torres Lantadilla

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Los venezolanos necesitan respuestas. También las merecen. Mientras la administración de Donald Trump en Estados Unidos parece sentirse cómoda con su jueguito de administrar a distancia el país vecino a través de Delcy Rodríguez, la dictadura chavista ha dejado en evidencia del mundo entero su incapacidad de atender oportunamente a las víctimas de los terremotos que ocurrieron hace más de una semana. La doble negativa de entrada al país de la premio Nobel de Paz y líder opositora, María Corina Machado, agregó otro motivo de vergüenza para la labor que viene haciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. ¿Cuándo habrá transición democrática?

Los terremotos, como lo comentamos hace unos días, mostraron la manera en que el régimen chavista debilitó y saqueó al Estado venezolano. Aun hoy tenemos problemas para confiar en las cifras oficiales de muertos y heridos por la falta de instituciones confiables. A pesar del veto informativo en Venezuela, los ciudadanos han logrado publicar videos y relatos mostrando cómo agentes del gobierno fueron parte de quienes aprovecharon el desastre para robar a las víctimas. También hemos conocido denuncias de cómo los ciudadanos tuvieron que asumir por su propia cuenta el rescate en zonas donde la corrupción del Ejército decidió no actuar. Delcy Rodríguez, presidenta reconocida por Estados Unidos y Colombia, pero a todas luces vocera de un régimen dictatorial, tambaleó cuando recibió preguntas de la prensa libre.

La gente está molesta, exhausta, herida y con poca paciencia. Comprensiblemente. “La operación especial”, mediante la cual Estados Unidos invadió Venezuela y se llevó al entonces presidente Nicolás Maduro, vino acompañada de muchas promesas. Seis meses después Rodríguez sigue atrincherada en el poder, con las figuras más visibles del chavismo mandando en sus feudos. Rubio y Trump, quizá distraídos por el rotundo fracaso de su guerra en Irán, parecían haberse olvidado de que estaban “administrando”, en sus palabras, a Venezuela. Hasta que llegó la tragedia.

Para enfrentar los terremotos, Estados Unidos otorgó USD 300 millones y desplegó por lo menos 2.000 militares a Venezuela. Según Jeremy Lewin, de la oficina de Ayuda Humanitaria del Departamento de Estado, “esta es la mayor respuesta que ha organizado Estados Unidos en lo que va de siglo frente a cualquier desastre natural, en lo que respecta a personal sobre el terreno, dinero y velocidad”. El problema es que ese monto de dinero y ese tipo de “despliegue” están lejos de ser lo que necesita Venezuela para empezar a reconstruirse. Incluso para un observador despistado de la situación del vecino país es obvio que, si no hay una transición democrática, todo habrá cambiado para que todo siga igual, es decir sumido en corrupción y miseria.

María Corina Machado, líder la oposición, intentó dos veces entrar a Venezuela la semana pasada. La primera vez el gobierno Trump le prohibió seguir su camino. La segunda, fue una orden dada por Rodríguez desde Venezuela. “El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela. Quieren enterrar la verdad cuando los venezolanos queremos enterrar a nuestros muertos con dignidad”, dijo. La Nobel ha sido cauta en no herir la susceptibilidad del presidente Trump, pero es evidente que Estados Unidos ha sido cómplice en este bloqueo. Edmundo González, presidente electo que vive en el exilio, lo dijo con claridad: “Un país no puede reconstruirse mientras sus ciudadanos dependan del permiso del poder para volver a casa”. Señor Trump, señor Rubio y señora Rodríguez: ¿cuándo podrán los venezolanos volver a casa?

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