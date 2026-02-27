¿Hasta dónde la guerra comercial con Ecuador?

¿Por qué el vecino país es tan hostil con los colombianos, que hemos sido aliados en sus luchas y compartimos su preocupación por el aumento del narcotráfico? Foto: El Espectador

Hay una frase usualmente atribuida a Gandhi (aunque hay disputa sobre su autoría) que aplica a la ridícula guerra comercial entre Ecuador y Colombia. “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego”, dice. Es una muestra del desenlace lógico cuando lo único que motiva el actuar de las autoridades es la retribución. Si yo te castigo porque me castigas y tú me castigas porque te castigo, perdemos todos los involucrados. Es sencillo, pero suele olvidarse en medio de este mundo con líderes populistas. Ahora que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, anunció un agresivo arancel del 50 % contra nuestro país, es necesario preguntar: ¿hasta dónde nos lleva esta dinámica? ¿El objetivo es que el libre intercambio comercial entre ambos países cese definitivamente? ¿Por qué el vecino país es tan hostil con los colombianos, que hemos sido aliados en sus luchas y compartimos su preocupación por el aumento del narcotráfico?

En un comunicado, el Ministerio de Producción anunció el 50 % de arancel a todos los productos colombianos a partir de marzo. La excusa fue la misma que utilizó Noboa hace unas semanas para empezar la guerra comercial. Se invocan “criterios de seguridad nacional” porque, según Ecuador, han podido demostrar “la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia”. Quieren que nuestro país los ayude a “enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”. Hace apenas unos días la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, afirmó que “nuestro embajador mantiene comunicación constante con las autoridades colombianas, y lo mismo ocurre aquí”.

Es difícil entender las motivaciones del gobierno ecuatoriano porque, cuando se ha manifestado, parece vivir en una realidad paralela a la colombiana. Mientras el gobierno de Gustavo Petro ha buscado la conciliación, la administración de Noboa sigue empecinada en castigar a nuestro país. Esa frustración la expresó Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en diálogo con El Tiempo: “Realmente no sé qué quiere el presidente Noboa. No ha dicho específicamente qué quiere que se haga en materia de seguridad. Yo hablo con nuestro ministro de Defensa y me dice que tienen desplegados 19.000 hombres en la frontera, que se están coordinando las acciones con las fuerzas militares de Ecuador, que se han dado golpes a los grupos ilegales. ¡Cayó alias “Fito”, etc.! Pero el presidente Noboa no dice ni acepta reunión alguna. ¡Así es muy difícil! El daño al comercio bilateral es inmenso. Nosotros tenemos 2.700 empresas vinculadas con ese comercio”.

Nosotros sí tenemos una intuición de lo que quiere Noboa. Como lo mencionamos cuando empezó este conflicto, el presidente ecuatoriano está contra las cuerdas por la falta de resultados ante el narcotráfico. En vísperas de elecciones, Colombia y el gobierno Petro son un conejillo de indias ideal. Nos culpa de una crisis que tiene raíces muy profundas en Ecuador. Al mismo estilo de Donald Trump, la agresión comercial se utiliza como estrategia para incentivar el nacionalismo y para no responder por las fallas de gobernabilidad.

¿Cuál es la estrategia, presidente Noboa? ¿Esperar un cambio de gobierno en Colombia o que pasen las elecciones en su país? Si es así, el daño ya estará hecho. Ambos países intercambian unos USD 3.000 millones cada año en transacciones comerciales. Sí, Ecuador tiene un déficit, pero sus empresas también se benefician de poder comerciar en nuestro país y los ecuatorianos buscan los productos colombianos. La guerra solo causa más sufrimiento. A pesar de una buena relación histórica, ¿el objetivo es que terminemos ciegos?

