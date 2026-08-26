Hay que celebrar el retorno del conocimiento

De izquierda a derecha: Miguel Gómez Martínez (Comercio); Fabio Arjona (Ambiente); Viviane Morales (Educación); el vicepresidente José Manuel Restrepo; Rodrigo Lara (Interior); Elsa Noguera (Transporte); Juliana Gutiérrez (Deporte); y el general (r) Jorge Mora (Defensa). Foto: Archivo Particular

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Aunque los reflectores de las primeras tres semanas de gobierno se los llevó el terremoto y la asistencia a la tragedia, entendiblemente, hay una serie de cambios introducidos por la nueva administración desde el nombramiento de sus servidores públicos que auguran buenas noticias para el país. Salvo notables excepciones, la mayoría de ministros seleccionados, así como sus subalternos, son personas con amplio conocimiento de los sectores que entrarán a regular y, ante todo, tienen disposición de diálogo, algo que faltó en los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro.

Por ejemplo, uno de los nombramientos que más cuestionó la oposición fue el del nuevo ministro de Ambiente, Fabio Arjona. Sin embargo, su manejo luego de llegar al cargo muestra una visión integral de las necesidades del país, del reconocimiento de errores del pasado y la voluntad de integrar visiones. Hace poco, el ministro dijo: “Vamos a tener que equiparar todos los temas de la sostenibilidad con el crecimiento; no hay sostenibilidad sin crecimiento”. Al mismo tiempo, aclaró que fracking en páramos no es lo que se ha propuesto y también calmó las aguas después de las versiones cruzadas sobre la protección del páramo de Santurbán. Adicionalmente, llenó su equipo de personas con amplia experiencia en el sector. Sandra Bessudo, como directora de Parques Nacionales Naturales, así como Carla Blondineth Mosquera (en la Oficina de Negocios Verdes) y Luis Eduardo Quintero (en la Oficina de Asuntos Internacionales) muestran la propuesta de un Ministerio de Ambiente que acompañe la protección de acciones tangibles para garantizar la financiación que necesita el país. Ideológicamente, por supuesto, está lejos de lo que proponía el pasado Gobierno, pero crea la oportunidad de diálogos que lleven a acuerdos amplios allí donde haya voluntad política de la oposición y otros actores.

Algo similar vemos en el Ministerio de la Salud. Ana María Vesga, ministra, fue recibida con señalamientos de ser una operadora de las EPS y, por ende, de tener conflictos de interés. Sí, la ministra viene del gremio de las prestadoras de servicios en salud y, por ende, representa una visión particular de cómo debe reformarse el sistema. Empero, ningún actor puede negar su experiencia ni su apertura a escuchar las preocupaciones más urgentes de los diferentes jugadores. El pasado Gobierno empeoró la crisis del sistema sin lograr consolidar una reforma que tuviera suficiente apoyo; para enderezar el rumbo, la apuesta por alguien que conoce el sector, lo que se ha padecido y lo que se necesita tiene sentido. El nombramiento de Zulma Cucunubá como directora del Instituto Nacional de Salud (INS) muestra el deseo de mezclar conocimientos técnicos y científicos en posiciones claves.

El patrón sigue en el Ministerio de Minas y Energía, con María Nohemí Arboleda; en el de Justicia, con Iván Cancino; en el de Agricultura, con Indalecio Dangond, y en las embajadas en Washington y la ONU, con María Consuelo Araújo y Mauricio Gaona, respectivamente. De nuevo, por más diferencias de opinión que podamos tener con algunas de sus ideas en cada cartera, es de celebrar que haya prioridad por la experiencia y por personas dispuestas a escuchar a sus críticos. Si algo nos quedó debiendo el Gobierno pasado fue precisamente eso.

Claro, no se puede decir lo mismo de los ministerios que entran en la agenda de una “guerra cultural”. Ya habrá tiempo de cuestionar esa visión de administrar el país. Si la idea de fondo es demostrar un gobierno con capacidad de ejecución, que represente a todos los colombianos y no solo los que votaron por el presidente De la Espriella, necesitamos más nombramientos como los mencionados. El servicio público entendido como un esfuerzo por debates de altura y con conocimientos profundos en cada tema.

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