Israel se opone a un cese al fuego en Gaza 

Benjamín Netanyahu no ha logrado acabar con Hamás, a pesar de los miles de muertos, heridos, cientos de miles de desplazados y virtual destrucción de Gaza. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Benjamín Netanyahu continúa con su política de guerra y niega la posibilidad de alcanzar un cese al fuego con el grupo terrorista Hamás, que permita frenar, no solo el desangre al que ha sometido a los gazatíes, sino que ha desplegado acciones militares en Cisjordania y amenaza con llevar el conflicto hasta el Líbano. La recuperación de seis cadáveres de rehenes israelíes asesinados por los fundamentalistas de Hamás ha aumentado las críticas en su contra y la principal central sindical promovió un paro nacional de ocho horas en Israel, que terminó pues la Corte Suprema lo consideró de carácter político. Todas las acciones de Netanyahu van dirigidas a prolongar el conflicto, en sus diversas variables, con tal de mantenerse en el poder.

Lo único que puede frenar la barbarie en Gaza, que ya cobra las vidas de más de 41.000 personas, es un inmediato cese al fuego. Esto permitiría que se cumpla una de las principales promesas del primer ministro israelí, que es el rescate de todas las personas secuestradas por Hamás. Dado que esto no ha sido posible por la fuerza, se impone la sensatez de un intercambio humanitario de rehenes por prisioneros palestinos, que tendría lugar si se alcanza la tregua que se está negociando en Catar. Integrantes del Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que aboga por el retorno de las 101 personas secuestradas, aunque se presume que una tercera parte hayan sido asesinadas, han expresado que las recientes declaraciones del jefe de gobierno estuvieron llenas de “mentiras y tergiversaciones (lo que) demuestra que no tiene intención de traer de vuelta a los rehenes. El pueblo de Israel, que en su mayoría apoya el retorno de los rehenes, ya no extenderá la mano a esta negligencia criminal”.

El principal obstáculo, según Netanyahu, para no aceptar el acuerdo de cese al fuego, es el de mantener el control militar, por parte de Israel, de un corredor que queda entre la frontera sur de la Franja de Gaza y Egipto, por ser “el canal de oxígeno y rearme de Hamás. Tenemos que controlar el Corredor Filadelfia. Hamás insiste [en rechazarlo] justo para que no estemos”. Todo indica que, en su afán por mantener el poder, o enfrentar un juicio de responsabilidad por lo sucedido el 7 de octubre del año anterior, continuará aumentando las exigencias para, según él, lograr la paz. No ha logrado acabar con Hamás, a pesar de los miles de muertos, heridos, cientos de miles de desplazados y virtual destrucción de Gaza. Por el contrario, lo anterior ha hecho evidente la comisión de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, y produjo una investigación de la Corte Penal Internacional.

De otro lado, Netanyahu ordenó el ingreso del ejército a Cisjordania como guiño a la ultraderecha nacionalista de la coalición de gobierno, dejando más de veinte muertos en la incursión. Ya no se trata solo de las acciones de colonos israelíes, que ocupan tierras que pertenecen a los palestinos, sino que han atacado a palestinos residentes en el área. De esta manera, los partidos ultraortodoxos y nacionalistas continúan con su política de impedir la existencia del Estado palestino, en contra del legítimo derecho que tienen a este territorio. Ya lo había dicho el ultraderechista ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, al consolidar el control de la zona, sin anexionarla formalmente, para evitar la oposición internacional.

Frente a lo que está sucediendo, el anterior primer ministro y líder de la oposición, Yair Lapid, señaló que Netanyahu busca “una guerra eterna”. No le falta razón. Mientras para el primer ministro, Israel libra una “guerra existencial” contra Irán, un “enemigo cruel” que busca acabar con todos los israelíes, su discurso del miedo ha logrado de nuevo calar dentro del electorado. Según las encuestas, y a diferencia de lo que ocurría hace unos meses, hoy volvería a ganar las elecciones.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

