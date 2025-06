Israel viola el derecho internacional contra Irán

Irán se retiró de la mesa de negociaciones y sus líderes están enviando mensajes de todo menos sumisión. La violencia escalará. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El ataque de Israel contra Irán, incluyendo bombardeos en su capital, Teherán, es pasmoso por múltiples razones, pero queremos concentrarnos en dos. La primera es la certeza que tiene el gobierno de Benjamin Netanyahu de que ningún país occidental lo detendrá o reprenderá, a pesar de haber violado múltiples leyes internacionales. La segunda es la completa ineficiencia de los organismos multilaterales, cuya principal labor es evitar que este tipo de ataques ocurran. Estamos en un nuevo paradigma global, donde la ley del más fuerte se impone ante cualquier tipo de consideración democrática.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que el ataque fue necesario. “Estamos en un momento decisivo en la historia de Israel”, afirmó, mientras compartió que desde noviembre del año pasado les ordenó a sus fuerzas armadas que se prepararan para atacar Irán. Según él, los más de 200 aviones que bombardearon más de 100 lugares en Irán (las cifras aumentarán, pues mientras escribimos esto se informa de nuevos bombardeos) son parte de una “operación militar selectiva para contrarrestar la amenaza iraní a la propia supervivencia de Israel”. Según la inteligencia israelí, el régimen iraní estaba cerca de llegar al punto de no retorno en la construcción ilegal de armas nucleares y, “si no se le detiene, Irán podría producir un arma nuclear en muy poco tiempo”. Por supuesto, no compartirá las pruebas, porque la nueva diplomacia global no exige tal cosa. El gobierno de Israel se creyó legitimado para violar la soberanía de otro Estado y llevar a cabo los bombardeos. Al cierre de esta edición se cuentan 78 personas asesinadas y 329 heridas. Entre ellas están seis destacados científicos nucleares y Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien no ha podido concertar con Netanyahu, fingió ante los medios que todo era parte de un plan para llevar a Irán debilitado a las negociaciones sobre su programa nuclear. “Intenté evitarle a Irán humillación y muerte, pero todavía pueden aceptar un acuerdo; no es demasiado tarde”, aseguró. La fuerza para llevar la paz como doctrina.

Sin embargo, Irán se retiró de la mesa de negociaciones. Sus líderes están enviando mensajes de todo menos sumisión. El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, aseveró que “con este crimen el régimen sionista se ha preparado un destino amargo y doloroso, que sin duda verá”. El sucesor de Salami, Mohammad Pakpou, señaló que, “en venganza por la sangre de nuestros comandantes, científicos y ciudadanos caídos, las puertas del infierno se abrirán pronto sobre el régimen asesino de niños”. La fuerza parece llevar a más violencia.

Mientras tanto, las democracias occidentales no saben qué hacer. La Unión Europea, como es común, dijo estar terriblemente preocupada... e incapaz de hacer algo al respecto. Sus dos países más poderosos, Francia y Alemania, defendieron el derecho a la legítima defensa de Israel mientras criticaron el programa nuclear iraní. Las Naciones Unidas, que convocaron a un consejo de seguridad, muestran una vez más su incapacidad de actuar o servir de espacio para desescalar el conflicto. Toda la región está en alerta ante el estallido de un conflicto más amplio. En el nuevo orden mundial sin diplomacia, donde los países atacan a su antojo sin responsabilizarse, la incertidumbre es la nueva ley.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.