La crisis está aquí, y lo peor está por venir

Los desastres naturales y las tragedias que llegan con ellos tienen una triste elocuencia. Mientras la humanidad se desgasta en debates, a menudo manipulados y estancados, las imágenes de Nueva York inundada por una tormenta, de cientos de municipios de Colombia con deslizamientos por culpa de las lluvias que no dan tregua, de personas sufriendo porque lo perdieron todo debido a las inundaciones aquí en Colombia y allá en Estados Unidos, de políticos viendo impotentes la magnitud de un reto para el que no estamos preparados, son un contraste contundente. Estamos en emergencia climática. No estamos ni cerca de estar listos para evitar sus peores consecuencias.

Las cifras son abrumadoras. La ola invernal colombiana viene dejando regiones enteras en crisis: hay cerca de 10.000 familias damnificadas en Córdoba, donde 27 de los 30 municipios reportan afectaciones; el 85 % de Risaralda está en alerta naranja; Barranquilla tiene por lo menos 1.000 familias damnificadas; 125 municipios de Antioquia tienen riesgo de deslizamientos, y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) habla de lluvias entre un 40 y 60 % por encima del promedio histórico en La Guajira, Magdalena y Atlántico. Hay poblaciones que han denunciado tener problemas de inundaciones desde mayo, que no han podido ser resueltas.

Tal vez la aparente falta de impacto en la opinión pública de la ola invernal en Colombia es que durante años el país ha visto imágenes de inundaciones por culpa de las fallas en infraestructura y la pésima planeación. Empero, lo que está ocurriendo está superando registros históricos y queda el mal sabor de saber que la situación solo seguirá aumentando su intensidad en los años venideros. La emergencia climática está aquí, y están sufriendo miles de colombianos por eso.

Lo que sí se llevó los reflectores mundiales fue el paso de la tormenta Ida por Estados Unidos, en especial las imágenes que salieron de Nueva York. No es para menos. La cifra de muertos en los estados que vieron el paso de la tormenta se acerca a los 60. Personas murieron en sus apartamentos inundados, de pisos bajos o subterráneos. Hay cientos de miles de personas sin electricidad. Solo en Nueva York, se estima que los daños a las viviendas superan los US$50 millones, y esa cifra podrá aumentar a medida que se pueda estudiar el daño de lo que ocurre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue inequívoco en su diagnóstico: “Las tormentas extremas y la crisis climática ya están aquí. Es uno de los grandes retos de nuestros tiempos”.

Sabíamos que vendría el desastre y durante décadas no hicimos lo suficiente para prepararnos. Incluso, durante muchos años, parece que simplemente ignoramos el reto. No es momento del nihilismo, pero reconocer los errores del pasado inmediato debería, ojalá, permitirnos tomarnos en serio lo que estamos enfrentando. La crisis ya está aquí, y lo peor está por venir. Pero podemos reaccionar. Cada acción decisiva que tomen los países ayuda a evitar que una situación horrible empeore aún más. Eso requiere ambición política y visión a mediano plazo, algo que nos ha faltado en los últimos tiempos. En época electoral, es otra pregunta urgente que les botamos a los candidatos: ¿cómo haremos para reducir el dolor de quienes serán los más afectados por la emergencia? El tiempo se acaba.

