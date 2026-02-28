La crueldad de Putin contra Ucrania continúa

A pesar de que la propaganda rusa ha calado mucho en Latinoamérica y también en Colombia, la realidad es que la agresión del régimen de Putin no tenía justificación alguna. Foto: AFP - HENRY NICHOLLS

El martes pasado se cumplieron cuatro años desde que el régimen de Vladímir Putin lanzó una “operación militar especial” contra Ucrania. Todas las predicciones apuntaban a que Rusia iba a triunfar con facilidad para tomar un territorio que desea, como lo hizo en el 2014 con la península de Crimea. Sin embargo, los ucranianos demostraron que no tenían intenciones de rendirse con facilidad. Desde entonces, cientos de miles de personas han muerto, la economía rusa ha sufrido una enorme tensión, el orden mundial ha cambiado y todavía estamos muy lejos de que se llegue a un acuerdo que termine la tragedia.

A pesar de que la propaganda rusa ha calado mucho en Latinoamérica y también en Colombia, la realidad es que la agresión del régimen de Putin no tenía justificación alguna. Hace unos días, una periodista de la BBC reportó cómo en la televisión de ese país se siguen repitiendo los mismos mensajes una y otra vez. Dmitry Kiselev, uno de los comentaristas aliados del Kremlin, dijo: “vivimos en un tiempo de guerra, una guerra forzada por Occidente. Tenemos que ganarla, y por eso no podemos sobrevivir sin un presupuesto de guerra”. Lo hacía ante el creciente descontento de los rusos por la inflación y la falta de recursos, que se gastan en la presencia militar en el territorio ocupado.

En sus discursos, Putin sigue reclamando Ucrania como un territorio ruso e insiste en que se trata de una liberación. Pero los ucranianos le han mostrado al mundo que desean formar parte de la Unión Europea, que valoran la democracia y las libertades, y que quieren la oportunidad de desarrollar su propia historia. ¿Por qué sigue Rusia insistiendo después de cuatro años de rechazo? Porque, en realidad, nunca se trató de un proyecto de liberación, sino de un evidente abuso de poder.

¿Qué nos dejan estos años? Las cifras son difíciles de verificar por la naturaleza de la guerra, pero tenemos indicios. La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU habla de 15.000 civiles ucranianos asesinados y otros 41.000 lesionados. Por lo menos 3,7 millones de ucranianos han sido desplazados internamente y 5,3 millones se fueron del país. Entre 500.000 y 600.000 soldados ucranianos han sido asesinados o lesionados, mientras que ese mismo dato para soldados rusos asciende hasta 1,2 millones. Además, 20.000 niños ucranianos han sido deportados de sus ciudades natales y sometidos a procesos de “reeducación” en Rusia. Por crímenes de guerra, Vladímir Putin tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional.

La invasión debe terminar. Sin embargo, la administración de Donald Trump ha presionado al gobierno ucraniano para que haga concesiones inaceptables, como la entrega de los territorios ocupados. Mientras tanto, la Unión Europea ha mostrado los límites de su capacidad de acción, con sus miembros mostrando fisuras en su apoyo a Ucrania. El pesimismo se ha apoderado de los observadores del conflicto. En este enero que pasó, Rusia atacó los centros de generación de energía en Ucrania para que sus habitantes pasaran un invierno temible sin suficiente protección. La crueldad sigue siendo la norma.

