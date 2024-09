La emergencia está aquí 

La crisis del agua era previsible, pero en Bogotá no tomamos las medidas necesarias. Ahora, es necesario que el Gobierno Nacional y el Distrito lideren un proyecto ambicioso. Foto: (EPA) EFE - Carlos Ortega

Bogotá sabía que venía el desastre del agua, tenía los diagnósticos de lo que debía hacerse, incluso había planes plasmados en presupuestos... pero se terminó aplazando. Desde el 2013, por lo menos, teníamos conocimiento de que los niveles de los sistemas de suministro hídrico iban a reducirse, que el clima iba a cambiar de manera impredecible, que la ciudad seguiría creciendo. Sin embargo, no se hizo nada. Hoy, la alcaldía de Carlos Fernando Galán toma decisiones radicales que se quedan en “pañitos de agua tibia” porque el problema de fondo es estructural. Vienen tiempos difíciles, no solo este año, y nuestro liderazgo político no da las conversaciones necesarias. Mientras el presidente Gustavo Petro se pelea con el Distrito, ¿dónde está el presupuesto para las inversiones de alto nivel que necesitamos?

La alcaldía Galán empezó a hablar del Día 0. Se refiere a la amenaza, posible, de que el sistema Chingaza llegue al 36 %, lo que desencadenaría establecer medidas más restrictivas. Hace unos meses, hablábamos de que en octubre el nivel llegaría a 70 %; hoy estamos en el 45 %. Y sigue bajando. Lo peor es que la Alcaldía no tiene mayores herramientas para garantizar que la crisis se detenga. Más allá de recrudecer el racionamiento, la situación subyacente es que consumimos mucha agua y no tenemos sistemas suficientes de reaprovechamiento y suministro. Para completar, entre agosto y octubre en Bogotá llovía mucho. Pero desde 1995 no teníamos un año tan seco. La emergencia climática nos cambió el paradigma y, pese a tantas advertencias, nos tomó desprevenidos.

Hablando con El Espectador, Leonardo Donado, coordinador del Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional, explicó el problema: “El último embalse que hicimos fue el de Chingaza, inaugurado en el gobierno de Julio César Turbay, es decir, ya han pasado 40 años. Cada vez hay más gente y hay más construcciones, pero asegurar la oferta hídrica no fue prioridad de los políticos. Hay un cúmulo de decisiones equivocadas de las últimas alcaldías frente al suministro a largo plazo”. A lo anterior hay que sumarle varios factores: las construcciones que se hacen en la ciudad no están diseñadas para reaprovechar el agua, las alcaldías no han hecho procesos de pedagogía para que la gente sepa cómo no desperdiciar, seguimos en la idea del consumo desmedido a cambio de pagar facturas altas del servicio. No ahorramos lo suficiente, no entendemos la magnitud del reto, perdemos mucha agua por fugas y piratería, y tampoco hay proyectos de política pública claros.

Necesitamos que el Ministerio de Ambiente y el presidente Petro dejen a un lado las diferencias con la Alcaldía distrital, y se sienten a construir un plan común que ayude a la capital en el mediano y largo plazos. Necesitamos obras, necesitamos cultura ciudadana, necesitamos un proceso complicado de cambio de la manera en que entendemos el uso del agua. Para eso se necesitan recursos de la Nación, así como la voluntad política en el Distrito. Lo que es claro es que no es momento de esperar. Si no se interviene la crisis, seguiremos con racionamientos, con problemas de salud pública y con el resentimiento de la ciudadanía. Esta es la principal amenaza existencial para Bogotá y para Colombia, es urgente que le demos la importancia que amerita.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com

Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.