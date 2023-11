La mezquindad del ELN aniquila cualquier sueño de paz

El ELN debe comprender que está en un momento histórico frente a un Gobierno comprometido con la paz y con apertura a cumplir lo que se pacte. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

¿Cuántas traiciones al país por parte del ELN son suficientes? El secuestro a Luis Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, es solo la más reciente en una larga lista de atrocidades que muestran la descomposición moral de los miembros de la guerrilla y su comandancia. Es lamentable que no nos sorprenda, pero a pesar de estar en un proceso de paz avanzado, el ELN muestra su falta de voluntad de buscar un acuerdo, respetar la vida de los colombianos y no violar la confianza que ha sido depositada en ellos. Aunque el gobierno de Gustavo Petro ha hecho bien en responder con firmeza y cautela, la conversación sobre el límite de lo que está dispuesto a tolerar en su apuesta por la paz tiene que darse.

El presidente Petro expresó “el rechazo total a lo que ha hecho el ELN”. Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, dijo que la guerrilla “debe asumir todas las responsabilidades por los efectos políticos y éticos que está generando esta actuación” y les pidió que “cesen la práctica terrorífica del secuestro”. Estamos de acuerdo. Entre todos los crímenes que los colombianos han tenido que sufrir a lo largo de los años del conflicto, el secuestro es uno de los más crueles. Daña a la persona secuestrada, a su familia y también al país entero, que se sumerge en el miedo y la incertidumbre de no saber si están seguros. En este caso, además, lanza un mensaje terrible al mundo del país que somos, dada la figuración internacional de Lucho Díaz. Así es muy difícil acompañar el proceso de paz.

No es casualidad que el primer macrocaso que la Jurisdicción Especial para la Paz abrió contra las FARC fue el de “toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes”. Cada una de las audiencias de imputación y reconocimiento de responsabilidad que se han realizado en los tribunales de paz ha estado llena de dolor y frustración de personas marcadas de por vida por los secuestros a manos de la guerrilla de las FARC. ¿Cómo puede el ELN haber visto eso y creer que es justificable insistir en el horror? El proceso de paz pierde legitimidad y cualquier tipo de apoyo entre la ciudadanía colombiana se esfuma.

Es cierto que estábamos avisados. Cuando se anunció en junio el acuerdo del cese al fuego, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, dio unas declaraciones preocupantes. “Las operaciones de finanzas del ELN se comenzaron a discutir, pero esa discusión no terminó. Se va a seguir discutiendo, pero en estos protocolos no está. Se espera que más adelante sí”, dijo, y agregó que “las retenciones, si no son necesarias, no se harán”. Las palabras utilizadas eran mezquinas entonces y lo son ahora, varios meses después, cuando el secuestro ha seguido siendo su práctica, porque Luis Manuel Díaz no es la única víctima. ¿Cuántos más crímenes faltan en el proceso hacia un acuerdo final?

El ELN debe comprender que está en un momento histórico frente a un Gobierno comprometido con la paz y con una apertura a cumplir lo que se pacte. Después del desastre que ocasionó el atentado a la Escuela General Santander, donde el ELN asesinó a 22 cadetes, era difícil retomar los diálogos. Aún así, se logró. Pero los intentos de paz siempre son frágiles cuando una de las partes insiste en la destrucción. Colombia y los colombianos merecen respeto y que no haya más traiciones. Si no hay muestras contundentes de voluntad de paz, la negociación fracasará.

